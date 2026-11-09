Трампу готують великий удар у США: під загрозою його друзі, угоди з Путіним і мільярди Маска

Громадський та політичний діяч США Юрій Рашкін в ексклюзивному аналізі для 24 Каналу розібрав стратегію демократів щодо протидії Дональду Трампу ще до його офіційного вступу на посаду. Демократи планують інтегрувати 15 мільярдів доларів для України в обов'язковий оборонний бюджет (NDAA), щоб змусити Трампа накласти вето і подолати його двопартійною більшістю.

Дональд Трамп ризикує зіткнутися з масштабним опором у власній країні. Демократи готують наступ на його оточення, хочуть обмежити повноваження президента щодо санкцій проти Росії та домогтися нового пакета допомоги Україні на 15 мільярдів доларів. Під загрозою також опинилися бізнес-інтереси спецпосланців Трампа та контракти компаній Ілона Маска.

Чи зможе Конгрес зірвати домовленості Трампа з Кремлем, чому Джаред Кушнер і Стів Віткофф можуть опинитися під слідством та як внутрішня боротьба у США вплине на Україну – для 24 Каналу пояснив громадський і політичний діяч США Юрій Рашкін.

Битва за оборонний бюджет та українське питання

Політична ситуація у Сполучених Штатах стрімко перетворюється на відкрите протистояння між Дональдом Трампом та Демократичною партією. Усвідомлюючи ризики для міжнародної безпеки, демократи розпочали активну кампанію з нейтралізації руйнівних ініціатив майбутнього президента.

Головним полем битви стає фінансова допомога Україні. Законодавці планують використати NDAA (щорічний закон про оборонний бюджет) як інструмент тиску. Ідея полягає в тому, щоб включити пакет допомоги Україні на 15 мільярдів доларів безпосередньо в цей критично важливий для армії США документ.

Очікується, що Трамп намагатиметься накласти вето на цей закон, оскільки він категорично не бажає допомагати Києву. Однак саме тут криється головний розрахунок: питання підтримки України досі має значну двопартійну підтримку.

Якщо демократам вдасться об'єднати зусилля з поміркованими республіканцями, вони зможуть подолати президентське вето. Це не лише забезпечить Київ необхідними ресурсами напередодні важкої зими, але й завдасть серйозного політичного удару по самому Трампу, продемонструвавши обмеженість його влади.

Крім того, Конгрес має намір ліквідувати так званий "вимикач Ліндсі Грема" – механізм, який дозволяв Трампу на власний розсуд ігнорувати або застосовувати санкції, вихолощуючи суть ухвалених законів.

Повна розмова з Рашкіним: дивитись відео

Превентивний удар по оточенню Трампа

Паралельно з бюджетними маневрами, демократи розгортають масштабний юридичний та слідчий наступ на ключових союзників Трампа. Під приціл потрапили спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Їхні можливі бізнес-інтереси та сумнівні "дизельні угоди" вже стали предметом перевірки. Запити направлені до портів, банків та інших структур.

Віткофф, який намагався виступати тіньовим перемовником з Кремлем, опинився у вкрай вразливій позиції. Будь-які домовленості зі США мають проходити ратифікацію інституціями, а не приватними особами.

Не менш серйозні проблеми очікують на Ілона Маска. Американські законодавці вимагають зберегти всі документи, пов'язані зі штучним уповільненням роботи супутникової мережі Starlink у жовтні. Цей крок Маска, який міг зашкодити українським військовим, тепер розглядається під мікроскопом.

Втрата довіри з боку державних інституцій може коштувати його компаніям мільярдних контрактів, адже уряд США не бажає співпрацювати з підрядником, який здатен в односторонньому порядку відключати критичну інфраструктуру через власні політичні симпатії.

Показовим симптомом стану Дональда Трампа є його реакція на незручні запитання. Коли журналісти запитують його про відчуття від програшу або про суперечливі ініціативи, він буквально розвертається і йде геть.

Ця "алергія на реальність" змушує його шукати захисту серед абсолютно лояльних осіб. Дійшло до того, що Трамп на повному серйозі пропонував посаду прессекретаря Білого дому голові UFC Дейні Вайту. І хоча помічники намагаються видати це за жарт, сам факт таких розмов свідчить про бажання Трампа перетворити комунікацію з пресою на агресивне шоу, де головним завданням буде не інформування суспільства, а залякування опонентів. Це ознака слабкості лідера, який боїться відкритої дискусії і ховається за спинами лоялістів.

Хаос як нова політична реальність

Реакція Дональда Трампа на дії демократів є цілком передбачуваною – він переходить до прямих погроз. Майбутній президент публічно вимагає від Міністерства юстиції розслідувати діяльність демократів, звинувачуючи їх у шантажі та погрожуючи тюремними термінами не лише політикам, але й донорам Демократичної партії.

Трамп не здатен йти на компроміси і використовує всі доступні важелі для утримання влади та помсти. Це створює ситуацію безпрецедентного хаосу на операційному рівні: президент намагатиметься посадити демократів, а демократи – президента та його оточення. Ця ескалація свідчить про те, що наступні роки американської політики будуть зосереджені на внутрішній боротьбі на знищення.

Геополітичні наслідки: Іран та Туреччина в очікуванні

Внутрішня слабкість та зосередженість США на власних кризах відкриває вікно можливостей для інших гравців. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган намагається перехопити ініціативу на дипломатичному треку, пропонуючи своє посередництво як у російсько-українській війні, так і на Близькому Сході.

Трамп, ймовірно, спробує привласнити будь-які мирні ініціативи, але реальний вплив Вашингтона знижується. Водночас Іран відкрито насміхається з нової адміністрації. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану публічно тролить кадрові рішення Трампа, розуміючи, що головним пріоритетом майбутнього президента є особисте збагачення та помста демократам, а не масштабна війна на Близькому Сході.

Тегеран усвідомлює баланс сил і готовий перечекати каденцію Трампа, уникаючи прямої конфронтації, але й не піддаючись на блеф.

У підсумку, Сполучені Штати входять у період глибокої політичної турбулентності. Для України це означає необхідність максимально використовувати двопартійну підтримку в Конгресі, поки демократи ще мають інструменти для стримування ізоляціоністських поривів Дональда Трампа.