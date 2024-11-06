Трамп лідирує: як змінить новий президент позицію США щодо України

Вибори в Сполучених Штатах – топтема світової політики. США – ключовий союзник України у війні проти Росії й саме вони ухвалюють рішення, що здатні переламати хід війни, такі як надання потужної зброї, дозвіл на удари вглиб Росії, санкції проти агресорки тощо.

Дональд Трамп та Камала Гарріс мають різні підходи до зовнішньої політики, і перемога кожного з них відкриває для України нові перспективи та виклики. Чого варто чекати від політиків на посту президента США для 24 Каналу спрогнозували політичні та військові експерти.

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Підрахунок голосів ще триває, однак видання The Hill повідомило, що Трампу вже вдалося набрати 270 необхідних голосів.

Де можна подивитися результати виборів у США



На що здатний піти Трамп

Хто б не переміг на виборах, позиція Білого дому в базовому розумінні залишиться незмінною, вважає політолог Тарас Загородній. Втім саме Трамп може зняти всі обмеження на нафту та газ із експорту США та Канади. Це ускладнить продаж російської нафти.

Водночас Трамп може становити загрозу для Північноатлантичного альянсу, так вважає колишній польський дипломат і представник НАТО в Росії Роберт Пшель.

Дональд Трамп здатний розколоти НАТО, адже у нього є багато ідей, зокрема, щодо реформування Альянсу. Одна з них полягає в тому, що він, бачить загрози для інтересів США у тому, як функціонує НАТО,

– зауважив колишній польський дипломат.

Трамп може навіть ініціювати вихід США із Альянсу, однак для цього обов'язковою є підтримка Сенату.

Пшель детально проаналізував взаємини США та України: дивитися відео

Натомість політолог Максим Несвітайлов висловив припущення, що у разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, ймовірно, США не вийдуть з НАТО. Однак Трамп може посилити тиск на країни ЄС, вимагаючи від них збільшити власні витрати на оборону. На думку Несвітайлова, така ситуація може бути вигідною для України.

Перемога Трампа може створити для України серйозні виклики. За словами політолога Володимира Фесенка, Трамп, ймовірно, ініціюватиме переговори з Росією щодо завершення війни. Це передбачає вимогу до України та Росії припинити бойові дії, а також може включати умови, невигідні для Києва, як-от відмова від членства України в НАТО. Такий розвиток подій поставить Україну перед складним вибором: приймати умови або ризикувати втратою американської підтримки.

Це також ризик, тому ми не можемо відмовитися від переговорів, які пропонуватиме адміністрація Трампа. Тоді ми маємо вирвати стратегію перемовин – як нам відповідати на вимоги Росії та пропозиції США, щоб ці перемовини не були грою в одні ворота,

– зазначив Фесенко.

Крім того, існує загроза, що макроекономічна допомога Україні за Трампа може або зупинитися, або надходити лише у вигляді кредитів. Це створить додатковий фінансовий тягар, ускладнюючи економічне становище України на міжнародній арені.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епшейн зауважив, що Трамп схильний працювати з диктаторами, що робить ситуацію для України менш сприятливою. Однак, як зазначив Олександр Мусієнко, Україна все одно продовжить отримувати допомогу від США.

Трамп та його команда бачать конфлікти як окремі ситуації, не усвідомлюючи, що диктатори співпрацюють між собою. Якщо Трамп "зупинить" війну в Україні, це може посилити проблеми на Близькому Сході, оскільки Росія і Іран є союзниками, що підтримують терористичні організації, загрожуючи Ізраїлю.

Епштейн проаналізував політику Трампа: дивитися відео

Що цікаво, видання The Washington Post з посиланням на українських чиновників пише, що Володимир Зеленський зможе схилити Дональда Трампа на бік України у разі його перемоги на виборах.

Якою могла б бути політика Гарріс

Тарас Загородній припустив, що саме Гарріс намагатиметься шукати спільну мову з Росією, аби "перебудувати стосункам із росіянами". Так було у 2009 році, коли Обама вибачив росіянам Грузію.

Російська опозиціонерка та політична аналітикиня Ольга Курносова розповіла, що в Росії зараз панікують від можливої перемоги обох кандидатів. Адже Гарріс, ймовірно, продовжить лінію Байдена із значною підтримкою України. А Трамп є настільки непередбачуваним, що може вдатися до вкрай рішучих дій.

Якщо Трамп буде бадьорим та веселим, то реально пригрозить обстрілом бункера. Не просто Москви, а бункера, тому що те, що доступно для США – це знати точне місце розташування Путіна у кожен момент,

– підкреслила Курносова.

Політолог Володимир Фесенко вважає, якщо Камала Гарріс здобуде перемогу, її адміністрація, ймовірно, продовжуватиме політику Джо Байдена, хоча залишається питання, чи виявиться вона більш рішучою. Проте виникне інша проблема: існує висока ймовірність того, що щонайменше одна з палат Конгресу буде підконтрольна республіканцям.

Фесенко розібрав різницю між політикою Трампа та Гарріс: дивитись відео

Це може повторити ситуацію, як перед початком 2024 року, коли республіканці блокували законопроєкт про виділення Україні 60 мільярдів доларів, що мало серйозні наслідки для країни.

Якщо в Конгресі чи в Сенаті буде більше запеклих трампістів, які виступають проти підтримки України, на жаль, буде ризик, що підтримка на наступний рік "зависне" на декілька місяців. Це ризик, який буде у випадку перемоги Камали Гарріс. Поки він потенційний,

– зауважив Фесенко.