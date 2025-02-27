Трамп готує сюрприз для Путіна: республіканець заінтригував планами лідера США

Дональд Трамп зробив чимало гучних заяв щодо Росії та можливого завершення війни в Україні. Проте не варто вважати, що він намагається зблизитись з Кремлем. На позицію Трампа можуть суттєво вплинути зустрічі з президентом України та британським прем'єром.

Таку думку висловив в розмові з 24 Каналом американський політик Борис Пінкус, наголосивши, що сьогодні Трамп вже змінює риторику щодо України і пом'якшує свої заяви. Також після зустрічі з Володимиром Зеленським, яка має відбутися 28 лютого, президент США може переглянути свою позицію, зокрема, щодо виборів в Україні.

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Перемовин насправді немає

Борис Пінкус вважає, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом за закритими дверима отримає позитивні меседжі. Також українцям, на його думку, не варто перейматися щодо нібито переговорів між США та Росією.

Насправді перемовин немає. Поки тривають переговори про переговори. А чи зустрінеться Трамп з Путіним – велике питання,

– підкреслив американський політик.

Також болюче питання для України – продовження допомоги з боку США. Трамп наголосив, що допомога буде надаватись Україні.

Водночас під час зустрічі Трампа з Зеленським зокрема питання військової допомоги Україні з боку США має прояснитися,

– наголосив він.

Зверніть увагу! Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії. Йдеться про обмеження, які були запроваджені у березні та грудні 2014 року, у вересні 2018-го та в лютому 2022 року.

Крім того, важлива зустріч президента США з Кіром Страмером, прем'єр-міністром Великої Британії, що відбулась 27 лютого. За її підсумками, як вважає американський політик, будуть позитивні зрушення щодо України.

З посиланням на радників Трампа, можу сказати, що президент готує для Путіна сюрприз. Можливо, це буде якась пастка для нього, як кажуть в оточенні президента США. В це важко повірити, однак мінімальна імовірність, що так може статися, є,

– розповів Борис Пінкус.

Він додав, що Трамп не є диктатором, тому що йому не дадуть таким стати у демократичній державі. Сьогодні він під прискіпливою увагою Верховного суду та двопартійного Конгресу. Це дає підстави сподіватися, що США продовжать підтримувати Україну.

Нагадаємо, що генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес припустив, що Дональд Трамп може передати Україні всю необхідну зброю без обмежень. Це може статися, за його словами, якщо президент США пересвідчиться, що Владімір Путін не добросовісно вестиме переговори.