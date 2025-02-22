У нас є країна, яку потрібно врятувати, – Трамп закликав Маска стати "більш агресивним"

Президент США Дональд Трамп, вступивши на посаду, доручив Ілону Маску скоротити федеральний уряд. Через декілька тижнів роботи він закликав мільярдера бути "більш агресивним" у цьому питанні.

Своє бажання Трамп висловив у суботу, 22 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Маск уже звільнив десятки тисяч урядовців

Трамп закликав Маска бути агресивнішим навіть попри те, що у США з'явилося обурення через звільнення та значне скорочення витрат.

Ілон чудово виконує свою роботу, але я хотів би, щоб він ставав більш агресивним,

– написав Трамп великими літерами на своїй платформі Truth Social.

До більш рішучих дій президент закликав, аргументуючи це тим, що Штати потрібно рятувати.

"Пам'ятайте, у нас є країна, яку потрібно врятувати, але зрештою зробити її більшою, ніж будь-коли раніше. MAGA! ("Зробімо Америку великою знову" – 24 Канал)" – також написав американський президент.

Нагадаємо, що Маск очолює департамент ефективності уряду DOGE, який був створений Трампом.

Його працівники уже звільнили десятки тисяч федеральних урядовців, серед них – науковці і навіть доглядачі парків. Більшість звільнених перебувала на випробувальному терміні.