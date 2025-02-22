У нас є країна, яку потрібно врятувати, – Трамп закликав Маска стати "більш агресивним"
- Трамп закликав Ілона Маска бути "більш агресивним" у скороченні федерального уряду.
- Маск вже звільнив десятки тисяч урядовців, але Трамп вважає, що потрібні рішучіші дії для "порятунку країни".
Президент США Дональд Трамп, вступивши на посаду, доручив Ілону Маску скоротити федеральний уряд. Через декілька тижнів роботи він закликав мільярдера бути "більш агресивним" у цьому питанні.
Своє бажання Трамп висловив у суботу, 22 лютого. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.
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Маск уже звільнив десятки тисяч урядовців
Трамп закликав Маска бути агресивнішим навіть попри те, що у США з'явилося обурення через звільнення та значне скорочення витрат.
Ілон чудово виконує свою роботу, але я хотів би, щоб він ставав більш агресивним,
– написав Трамп великими літерами на своїй платформі Truth Social.
До більш рішучих дій президент закликав, аргументуючи це тим, що Штати потрібно рятувати.
"Пам'ятайте, у нас є країна, яку потрібно врятувати, але зрештою зробити її більшою, ніж будь-коли раніше. MAGA! ("Зробімо Америку великою знову" – 24 Канал)" – також написав американський президент.
Нагадаємо, що Маск очолює департамент ефективності уряду DOGE, який був створений Трампом.
Його працівники уже звільнили десятки тисяч федеральних урядовців, серед них – науковці і навіть доглядачі парків. Більшість звільнених перебувала на випробувальному терміні.