"Згадав себе в ролі забудовника": головні тези з зустрічі Трампа та Нетаньягу

Дональд Трамп зустрівся з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі. Після тривалих переговорів лідери обох держав дали пресконференцію, на якій зокрема порушили питання російсько-української війни.

Президента США запитали, чи вимагатиме він від російського диктатора вивести війська з України. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, Трамп відповів, що веде "дуже хороші та конструктивні переговори" з росіянами.

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Що сказав Трамп про Україну

За словами лідера США, є великі сподівання, що війна закінчиться, адже не можна дозволити, щоб все продовжувалося так, як є. Він наголосив, що вважає ефективними ті дискусії, які ведуться зараз, але ніякої конкретики не додав.

Вкотре Дональд Трамп сказав про "дуже багато жертв" з обох боків. Він продовжує оперувати цифрою про нібито 700 000 загиблих українських солдатів. Однак, за даними Washington Post з посиланням на американську розвідку, втрати України можуть становити 80 000 військовослужбовців. Володимир Зеленський назвав цифру 43 000 бійців, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни.

Як планує перебудовувати Сектор Гази

Під час пресконференції Дональд Трамп зробив низку гучних заяв щодо ситуації на Близькому Сході. За його словами, представники Ізраїлю підтримали ідею того, що Сполучені Штати можуть встановити контроль над Сектором Гази.

Він говорить про те, що жителів Гази можуть виселити на території інших сусідніх держав, забезпечити їх роботою і адекватним рівнем життя. Натомість на цій території почнеться відбудова регіону, який був знищений війною,

– розповіла Андріана Кучер.

Коли у Дональда Трампа перепитали, чи Сполучені Штати хочуть отримати суверенітет над Сектором Гази, чи він вважатиметься суверенною територією Ізраїлю, президент США відповів, що візьме його під свій контроль.

Сектор Гази буде у нашій власності й ми відповідаємо за ліквідацію усіх небезпечних бомб та іншої зброї на цій території. Треба позбутися зруйнованих будівель, розпочати економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житла для людей регіону. Треба зробити щось інше. Якщо ви повернетесь до того самого – все закінчиться, як і в минулі 100 років,

– наголосив Трамп.

Він уточнив, що бачить це як довгострокову власність, яка "принесе велику стабільність у цій частині Близького Сходу". Ба більше, Дональд Трамп говорить про те, що поспілкувався з представниками сусідніх держав в регіоні й ті начебто підтримують його ідею. Водночас немає жодних деталей, на території яких держав Сполучені Штати розраховують переселити значну частину жителів Гази.

Тут жартують, що Дональд Трамп згадав своє минуле американського забудовника, і тепер зібрався реконструювати й відбудовувати Сектор Гази,

– зауважила Андріана Кучер.

США ввели санкції проти Ірану

Під час переговорів у Білому досі стало відомо, що Дональд Трамп підписав указ щодо санкцій проти Ірану. Це важливо для України, адже Іран є союзником Росії і послаблення режиму в цій країні відіграватиме значну роль в російсько-українській війні.

Метою санкцій Трамп назвав "здійснити максимальний тиск на уряд Ірану і позбавити його всіх шляхів для отримання ядерної зброї". Поки немає деталей, як вони працюватимуть, бо Іран вже десятки років живе під західними обмеженнями.

Президент США також розпорядився знищити Іран до тла, якщо іранці спробують повторити замах на нього. Очевидно, це відсилання до інформації про те, що за спробами замаху на Дональда Трампа може стояти саме Тегеран,

– підкреслила Андріана Кучер.

Щодо того, розвиватиметься ситуація на Близькому Сході та чи вдасться там забезпечити тривалий мир – покаже час. Нова американська адміністрація наполягає на тому, що в теперішньому вигляді Сектор Гази не може існувати, бо залишатиметься джерелом небезпеки для Ізраїлю та всього Близького Сходу.