Надзвичайне стратегічне значення, – ветеран армії США відповів, навіщо Трампу Панамський канал

Дональд Трамп заявив, що встановлення контролю над Панамським каналом служитиме національним інтересам США. Новий президент хоче переглянути основні пункти договору з урядом Панами, який був підписаний ще в ХХ столітті.

Ветеран армії США Раян МакБет розповів 24 Каналу, що Трамп розуміє невдалість такої угоди, тому й заговорив про повернення Панамського каналу. Але ключовим у цьому питанні буде не його рішення.

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Навіщо Трампу Панамський канал

Угоду, відповідно до якої США втратили Панамський канал, важко назвати вдалою. Його побудували Сполучені Штати, але користь від нього йде Панамі. Тодішній президент Джиммі Картер мав добрі наміри, коли віддавав Панамський канал, але тоді ніхто не турбувався про Китай як про світову державу.

Якщо Сполучені Штати контролюють Панамський канал – це значно ускладнює просування китайських кораблів в Атлантику. Тому Панамський канал має надзвичайне стратегічне значення,

– наголосив Раян МакБет.

Для США було б логічно взяти його під контроль переважно економічним шляхом і шляхом переговорів.

Чи можлива військова операція

Для того, щоб відправити американських військових у Панаму потрібна підтримка Конгресу. Як ми бачимо, дуже важко змусити конгресменів домовитися про щось, не кажучи про вторгнення в іншу країну. У деяких випадках вони не хотіли проголосувати за вторгнення в Ірак.

Конгрес має виділити фінансування. Президент не може надсилати війська куди-небудь на тривалий час без того, щоб Конгрес виділив кошти для їхнього перебування там,

– додав ветеран армії США.

Зараз у Панами немає Збройних Сил, тому з технічної погляду американці можуть перекинути війська, вторгнутися в Панаму і захопити Панамський канал. Зробити це не так важко, але отримання фінансування, моральність такого вчинку – залишають багато питань.

Зверніть увагу! Президент Панами засудив заяви Трампа й наголосив, що Сполучені Штати як і будь-яка інша країна не можуть втручатися в управління Панамським каналом. Він додав, що Панама відповідально займається каналом та його розширенням з 1999 року.

"Але навіщо воювати, якщо можна купити? Якщо є достатня кількість людей, які зацікавлені в продажу, а Сполучені Штати мають гроші, то я не розумію, чому вони не можуть викупити Панамський канал або укласти лізинговий договір на певну кількість років. Часто, коли ви простягаєте доларову купюру, це набагато привабливіше, ніж простягнути гвинтівку", – підкреслив Раян МакБет.