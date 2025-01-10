Не з США, але і не з Данією: прем'єр Гренландії розповів, яким бачать майбутнє жителі острова

Гренландія не хоче бути американською, але також і прагне відокремитися від Данії. Жителі острова прагнуть самостійності та незалежності.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прем'єр-міністра Гренландії Муте Егеде, якого цитує Financial Times. Таким чином голова гренландського уряду відповів на наміри Трампа встановити контроль США над островом.

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Муте Егеде сказав, що статус-кво для Гренландії не є варіантом, оскільки 57 000 жителів острова прагнуть мати "власний голос", отримавши незалежність від Данії та відхиливши спроби Трампа "купити Гренландію".

Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями,

– сказав гренландський прем'єр.

Егеде також сказав, що Гренландія відкрита для співпраці зі США, як це вже давно робили, але наполягав на тому, що її долю вирішать гренландці. Він сказав, що військова загроза Трампа була "серйозною", але жителі Гренландії повинні "уникати істерики".

"Коли я розмовляю з лідером іншої країни, я повинен бути разом з послом Данії. Це ті речі, в яких ми хочемо мати власний голос", – додав він.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на тій же зустрічі заявила, що прагнення Гренландії до незалежності є "законним і зрозумілим".

Водночас Фредеріксен додала, що хоче зберегти Королівство Данії, яке складається з Данії, Гренландії та автономної території Фарерських островів.

Я особисто вважаю, що якщо ми будемо разом, ми сильніші в глобальній грі,

– підкреслила очільниця данського уряду.

До слова, прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що вона шукає зустрічі з Трампом, щоб обговорити питання територіальних претензій до Гренландії. Глава данського уряду зазначила, що обраний президент США не порушував з нею тему острова, коли вони розмовляли після його перемоги на виборах у листопаді.

Обговорити з Трампом питання Гренландії також готовий і прем'єр острова Муте Егеде. Він також наголосив, що поки що не мав жодних контактів з Дональдом Трампом.