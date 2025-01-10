У Кремлі відреагували на бажання Трампа зустрітися з Путіним

Напередодні обраний президент США Дональд Трамп Заявив, що триває підготовка до зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним. У Кремлі зауважили, що наразі в цих заявах відсутня конкретика.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що для зустрічі Трампа та Путіна необхідне лише "взаємне бажання лідерів".

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Як в Кремлі відреагували на бажання Трампа зустрітися з Путіним

Дмітрій Пєсков повідомив, що Росія позитивно сприймає заяви обраного президента США Дональда Трампа про намір вирішувати "проблеми" через діалог.

За його словами, конкретика щодо можливих зустрічей і контактів між лідерами США та Росії стане можлива лише після інавгурації Трампа, яка запланована на 20 січня.

Попередні умови для діалогу не потрібні, потрібне взаємне бажання лідерів,

– наголосив Пєсков.

Нагадаємо, що 9 січня Дональд Трамп заявив, що триває підготовка до його зустрічі із Владіміром Путіним. Водночас він не називав жодних термінів, коли вона може відбутися.