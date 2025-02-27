27 лютого, 16:41
Трамп хотів скасувати зустріч із Зеленським, однак Макрон його переконав, – BFMTV
Адміністрація Дональда Трампа хотіла скасувати візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Однак Емманюель Макрон все ж переконав президента США зустрітися з українським колегою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BFMTV.
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Зустріч Зеленського і Трампа ледь не скасували
За словами співрозмовника журналістів, у середу, 26 лютого, Володимиру Зеленському повідомили про скасування зустрічі з Трампом. Після цього президент України зателефонував Еммануелю Макрону, який, у свою чергу, зв'язався з Дональдом Трампом та попросив його все ж зустрітися з колегою.
Зрештою, після дзвінка Макрона, Трамп погодився, оскільки він сам оголосив цього тижня, що прийме українського лідера в Білому домі.