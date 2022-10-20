Бо мають багато ядерної зброї, – Трамп каже, що дружба з Росією – це добре

США є надійним союзником України від початку повномасштабного вторгнення Росії – від фінансової і військової допомоги до участі в політичних розбірках. Однак, колишній американський президент Дональд Трамп вважає, це неправильним. Він закликав "подружитися" з Кремлем через ядерну зброю.

Трамп радить знайти спільну мову з терористами

Провокативні заяви – це візитна карта Дональда Трампа, тож ця його заява не дуже дивує світову спільноту. На щастя, офіційна позиція США протилежна.

Увага США попередили росію, що застосування ядерної зброї стане для неї катастрофою

За словами Трампа, наявність у Росії ядерних боєголовок це досить вагома причина, аби спробувати знайти спільну мову з країною-терористом.

Ладити з Росією це добра річ, не погана, так? Особливо тому, що вона має цілих 1332 чортові ядерні боєголовки,

– сказав Трамп.

Головне про ядерні погрози Кремля та відповідь Заходу

Генсек НАТО заявив, що Росію чекають "важкі наслідки", якщо вона дійсно використає ядерну зброю.

Ядерні погрози москви оцінив лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він вважає, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз путіна.

Схожої логіки дотримується і президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що погрози ядерною зброєю від Путіна не є чимось новим.

В українській розвідці заявили, що застосування Росією ядерної зброї загрожує не тільки Україні, але й усьому Чорноморському регіону. Зокрема, якщо росія вдарить ядерною зброєю по Україні, то можуть постраждати Туреччини, Болгарія, Польща.

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