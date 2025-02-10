Є погані новини для росіян: Кремль не просто так відмовився підтвердити розмову Путіна з Трампом

Дональд Трамп повідомив, що провів розмову з Владіміром Путіним. Однак з певних причин у Росії не захотіли давати розлогі коментарі про ці перемовини.

Дмітрій Пєсков вирішив не давати жодної інформації ЗМІ про розмову Трампа і Путіна, та й узагалі вирішив її не підтверджувати. Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко у розмові з 24 Каналом пояснив причини такої закритості з боку Кремля.

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Чому Кремль мовчить про розмову з Трампом

Президент США Дональд Трамп 9 лютого повідомив, що у нього відбулася розмова з російським диктатором Владіміром Путіним. Згодом Трамп також поділився, що йому вдалося досягнути певного прогресу у переговорах з Росією.

Водночас сам Путін ніяк цього не коментував, а його посіпака Дмітрій Пєсков заявив, що, мовляв, не може ані спростувати факту розмови, ані підтвердити його.

Заяви Пєскова пов'язані з тим, що контакт все ж був. А головне, що Кремль на сьогодні не готовий озвучувати цього факту, тому що це вимагало б озвучення певних умов, які отримав Путін від Трампа. Річ не в етиці перемовин, а в тому, що у Путіна і його оточення досі великі травми й спогади після Чеченської війни,

– пояснив Петро Андрющенко.

Для верхівки Кремля до озвучення тих чи інших рішень важливо підготувати інформаційне поле – створити таке собі підґрунтя. Лиш тоді Путін може вийти з офіційними заявами і розповісти, що ж відбувається. Так він розумітиме, що не буде жодних соціальних заворушень.

"Те, як Трамп озвучує бачення якоїсь ситуації – тобто напівправду, і, як мені здається, напіввигадку, – не дає можливості Кремлю нічого коментувати. Політика Росії дуже консервативна, вони не готові до відкритої дипломатії. До заяв Трампа вони тим паче не готові, тому й не знають, як реагувати", – зауважив керівник "Центру вивчення окупації".

Все це лише підтверджує, що розмова між Трампом та Путіним таки відбулась, однак її результати були зовсім не такими, як уявляли в Росії. Ймовірно, для Путіна не все минуло гладко.

Важливо нагадати, що президент Сполучених Штатів також анонсував зустріч з Володимиром Зеленським, яка, ймовірно, відбудеться вже цього тижня. Точну дату та місце зустрічі політиків наразі невідоме. Однак, найімовірніше, що Зеленський поїде до Вашингтона для переговорів з Трампом.