У Путіна не буде іншого варіанту: Трамп може вплинути на обороноздатність України

Були побоювання, що, після приходу Дональда Трампа до влади, рівень обороноздатності України знизиться. Поки точно невідомо, яку стратегію обере президент США щодо цього.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що, ймовірно, серйозних потрясінь для України не буде. Програми щодо обороноспроможності, які заклала ще адміністрація Джо Байдена, працюють і досі.

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Військова допомога для України

Микола Маломуж підкреслив, що, за оперативними даними України, наша держава отримує військову допомогу відповідно до тих програм, які були узгоджені у США раніше.

Зараз ці програми реалізовуються. Трамп, щоб готувати переговорний процес (між Україною та Росією – 24 Канал) використовує різні інструменти,

– підкреслив він.

Мовиться про продовження військової допомоги Україні. Він припустив, що під час підготовки до завершення війни Трамп може надати нашій державі набагато більше новітньої техніки та боєприпасів, ніж було раніше.

Цікаво. Кремль заявив про готовність до рівноправного діалогу зі США, але чекає сигналів від Вашингтона, яких поки не отримав. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що Дональду Трампу подобалися санкційні методи під час його першого президентського терміну, тому недружні дії проти Росії матимуть наслідки.

Інструменти впливу на Путіна

За словами генерала армії, Дональд Трамп має великий набір інструментів, щоб серйозно тиснути на кремлівського диктатора. Мовиться про посилення військового компоненту, оперативної частини, економічного та енергетичного тиску та об'єднання інших країн проти російської агресії.

Трамп може відновити стратегію світопорядку, яка змушуватиме Росію рахуватись з об'єднаними силами лідерів країн НАТО та іншими,

– сказав Микола Маломуж.

На його думку, у Путіна не буде інших варіантів, як вийти з території України та припинити агресію.