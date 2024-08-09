Єрмак оцінив шанси візиту Трампа до України

Глава Офісу Президента відповів на питання, чи може кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп прибути в Україну.

Андрій Єрмак також говорив, чи бачить загрози для України, якщо президентські вибори виграє Трамп. Глава ОП заявив в інтерв'ю УП, що телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа була дуже тепла, пише 24 Канал.

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Що сказав Єрмак про ймовірність візиту Трампа

Андрій Єрмак відповів, що він не знає, чи приїде Дональд Трамп в Україну ще під вас виборів.

Думаю, що це буде важко, але таке запрошення він має,

– сказав Єрмак.

Варто зауважити, що у січні 2024 року (після заяв Трампа "дуже швидко" зупинити війну у разі перемоги на виборах) Володимир Зеленський запросив республіканця відвідати Київ. Український президент навіть говорив, що поїде з Трампом на передову.

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Глава Офісу Президента також сказав, що є більше шансів, що будь-який кандидат, який переможе, прибуде в Україну до інавгурації.

"Мені здається, і для цього є аргументи, що підтримка України – це найуспішніша американська інвестиція за останні роки". – сказав Єрмак.