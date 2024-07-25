Шанси Трампа різко знизилися: що повинні зробити республіканці для перемоги на виборах

Команда Дональда Трампа готувалася до зміни кандидата від Демократичної партії, але вони розуміли фатальність цього кроку. Адже будь-який молодий кандидат має більші шанси виграти у Трампа, ніж чинний президент США Джо Байден.

Республіканці весь час наголошували на тому, що Байден не може виконувати обов'язки ні кандидата, ні президента, тому за нього не можна голосувати. Про це в етері 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що тепер все змінилося.

До теми Ейфорія змінилась на сум: чи можуть республіканці замінити Трампа на іншого кандидата

Тоді у республіканців були б усі шанси

Зараз для Республіканської партії був би найкращий варіант замінити Трампа на молодшого, перспективнішого кандидата, тоді у них були б більші шанси виграти.

Однак замінити Трампа буде неможливо. Влада в Республіканській партії фактично узурпована ще за часів президентства Трампа,

– мовив Клочок.

За його словами, у партії республіканців панує культ Трампа, що дуже шкідливо для всієї Республіканської партії. Однак якщо брати до уваги позицію публічних політиків від республіканців, які представляють партію в Сенаті й Палаті представників, то вони сходяться в думці, що більш вдалого кандидата у них не було.

Я вважаю, що Республіканська партія, яка свого часу базувалася на досягненнях Роланда Рейгана, як дуже потужного світового політика, зараз переживає серйозну кризу партійного управління, коли шоумен узурпував все й займається виключно популізмом,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Спершу республіканці відмовилися від дебатів, тому що в управлінні процесами Трамп суттєво відстає від Камали Гарріс.

Трамп – це популіст вищого ґатунку, який вміє зробити шоу. Звісно, для дебатів це плюс, але враховуючи те, як себе поводить на публіці Гарріс, то шанси у Трампа виграти не високі,

– зауважив Клочок.

Зараз республіканці передумали й дебати відбудуться 10 вересня. Для команди Трампа ці дебати швидше вимушений крок, а не доконаний факт того, що вони переможуть на них. Адже Трамп вибудовував кампанію з огляду на те, що його опонент похилого віку, погано пам'ятає інформацію, часто підглядає у записники тощо.

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Переваги Гарріс

Крім того, не треба недооцінювати Гарріс. Зараз з'являється багато полярних думок, наприклад, про те, що вона нібито поганий оратор.

Проте днями Гарріс провела свій перший передвиборчий мітинг у штаті Вісконсин і її 17-хвилинний виступ перед натовпом із близько 3 000 осіб був дуже потужним.

Як оратор вона мені сподобалася. Вона говорила чітко, саме як кандидат на посаду президента,

– додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

У Гарріс серйозний політичний бекграунд. Вона доволі послідовна й спирається на факти, у неї хороша освіта. До того ж вона фактично перша в історії президентських кампаній Сполучених Штатів Америки, хто зафіксував рекорд зі збору коштів. За першу добу їй вдалося зібрати понад 60 мільйонів доларів. Виборці її активно підтримують, опитування показують, що в неї шанси зараз рівні з Трампом, але вона ще навіть не починала кампанію.