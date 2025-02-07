Зможемо виключити Росію з гри: яку цікаву угоду може укласти Україна та США

В оточенні Дональда Трампа є люди, які виступають за збільшення підтримки України. Вони мотивують це тим, що тоді можна думати про укладання цікавих контрактів, які принесуть прибутки як Україні, так і США.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів 24 Каналу, що наша держава багата на метали, в яких зацікавлені американці. Деякі з них вони змушені купувати у Росії.

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Яку угоду можуть укласти США та Україна

Для американської економіки важливий титан, який вони купують в Росії, бо інших альтернатив немає. Частково країна-агресорка видобувала його з України. Зараз такі постачання не ведуться, але не варто відкидати, що росіяни можуть отримувати цей метал з третіх країн.

А якщо побудувати потужності з виробництва титану в Україні, в США, або в іншій державі, яка зацікавить всіх, тоді нам вдасться виключити Росію з цієї "гри",

– підкреслив Іван Ус.

Для американців це цікаво з погляду перспектив в авіабудівництві. Натомість так Україна входить у сферу прямого інтересу США, а реалізація ідеї сприятиме мотивації Сполучених Штатів надалі нас підтримувати. А після перемоги країна зможе отримувати доступ до цієї сировини.

У Європі доволі негативно реагують на такі пропозиції, але виникають зустрічні питання – чому ЄС досі не став більш активним гравцем в підтримці України. Питання нашого членства також до кінця не узгоджене.

Україна має використовувати ресурси як мотивацію для країн Європейського Союзу якнайшвидше займатись питанням нашого членства для того, щоб не було конкуренції за ресурси,

– зауважив Іван Ус.

Чи може Трамп передумати

Президент США є доволі емоційною людиною, але багато речей він бачить саме через призму бізнесу. Варто згадати, що одразу після перемоги він почав заробляти на так званих мемкоїнах. Мовиться про спеціально створені пам'ятні монети на честь інавгурації Трампа. Тобто він заробив навіть на цьому.

Україна багата на різні рідкісноземельні метали. Єдине, що потрібно – інвестиції для їхнього розвитку. Будь-який бізнесмен бачить перспективи того, що може бути,

– зазначив Іван Ус.

До слова, ще у 2014 році війна на Сході розпочалася зі Слов'янська, де є Юзівське родовище сланцевого газу. Якби адміністрація тодішнього президента США почала активніше діяти, то можна було б побудувати індустрії з видобутку сланцевого газу та постачати його до Європейського Союзу. Можливо, в такому випадку Росія не посадила б на "газову голку" європейські країни.

Тому тема ресурсів дуже важлива для бачення розвитку економіки США та для Трампа як бізнесмена. Його однозначно цікавлять рідкісноземельні метали, адже це також свідчитиме про зростання впливу Америки, яку Трамп "хоче зробити великою знову".

Зауважимо, Володимир Зеленський назвав справедливою пропозицію Трампа обмінювати рідкісноземельні метали на військову допомогу від США. Він додав, що Україна готова працювати з партнерами, які "разом з нами захищають нашу землю".