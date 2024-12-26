Петля вже на шиї Путіна, – республіканець заінтригував планами Трампа

Дональд Трамп заявив, що більшість окупованих територій повністю зруйновані, людям немає куди повертатися. Також він наголосив на потребі домовлятися з Владіміром Путіним про мир.

Коли Трамп говорить про справедливий мир, то має на увазі відновлення кордонів України. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що ціль Путіна – контроль над всією Україною.

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Який план має Трамп

Трамп хитра людина, він не хоче дражнити російського диктатора, а прагне його перемогти. Для цього спершу "заморозить" бойові дії на теперішній лінії зіткнення, але не на умовах Путіна.

Новообраний президент США не раз заявляв, що продовжуватиме надавати озброєння Україні. Втім озвучував для цього певні вимоги, на які мала піти українська влада. Однак його останні заяви тільки підтверджують прагнення до справедливого миру.

Трамп поки не хоче розкривати свої карти. Він робитиме все, щоб застати Путіна зненацька, адже є майстром укладання угод. Перед цим Трамп завжди ескалюює стосунки зі своїми опонентами, а потім починає деескалацію,

– сказав республіканець.

Україна має стати самодостатньою та могутньою країною. Для цього вже є передумови. Трамп знає, як підсилити українське військо. Також Україні допоміг обмін розвіданими зі Сполученими Штатами, технологічна зброя. Тому досвід співпраці та великі досягнення ЗСУ уже помітні. Далі їх потрібно нарощувати й саме на цьому акцентуватиме Трамп.

Петля вже є на шиї Путіна. Як Трамп хоче його "задушити"? Економічно. Після інавгурації він підпише наказ про початок буріння на тих територіях Америки, на яких це вже заплановано. Це потрібно для того, щоб вплинути на світовий ринок нафти,

– підкреслив Борис Пінкус.

Члени його команди вже працюють з Саудівською Аравією, щоб знизити ціни. Тому один зі шляхів – завалювання ринку американської нафтою та зрідженим газом. Це буде кінцем Путіна. З іншого боку треба надавати озброєння Україні, коли нафтовий кисень для Росії почне падати.

Все це суттєво вплине на оточення Путіна й може наблизити переговори росіян з американськими спецслужбами. Звісно, ніхто не пробачить російському диктатору того геноциду, який він влаштував в Україні.