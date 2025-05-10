Трамп намацав "больову точку" Росії: що може зробити Путіна значно поступливішим

Президент США Дональд Трамп має реальний шанс показати свій вплив на диктатора Владіміра Путіна – саме через економіку. Мовиться про обмеження на експорт російської нафти й газу, адже це ключове джерело наповнення бюджету Росії. США можуть вести серйозні санкції або знизити ціну на ці ресурси.

Якщо Росія знову заявить про готовність до переговорів, але висуне чергове "але", то Трампу доведеться діяти, інакше він ризикує стати посміховиськом. Як розповів 24 Каналу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, про це вже прямо говорять навіть серед республіканців у США.

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Як Трамп може вдарити по Путіну

Президент США Дональд Трамп заявив, що настав час ухвалювати рішення щодо завершення війни в Україні. Він також прокоментував слова віцепрезидента Джей Ді Венса, який наголосив, що Росія висуває надмірні вимоги на переговорах, але водночас без прямих перемовин між Києвом і Москвою не обійтися.

Проте Трамп не уточнив, які саме рішення має на увазі. Можливо, йдеться про економічні заходи тиску на Росію. Серед можливих кроків – санкції, подібні до тих, які раніше пропонували американські сенатори, зокрема введення 500% мит для країн, які купують російську нафту та газ.

Паралельно Велика Британія вже оголосила про нові санкції проти понад 100 суден, які звинувачуються у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Якщо Європейський Союз підтримає цю ініціативу, зокрема через заборону заходу таких суден у Баренцове й Балтійське моря, це може створити серйозні проблеми для російського

експорту.

Олег Рибачук вважає, що найбільш ефективним інструментом тиску на Кремль є саме економічний, оскільки нафта й газ залишаються ключовими джерелами доходу російського бюджету. ЄС вже заявив про плани до 2027 року повністю відмовитися від імпорту російського газу.

У цьому контексті знаковим виглядає нещодавній візит Трампа до Саудівської Аравії. Тамтешня влада оголосила про скасування самообмежень на видобуток нафти та намір зміцнити свої позиції на світовому ринку. У поєднанні з обіцянками Трампа надати "зелене світло" американським енергетичним компаніям, це може призвести до зниження світових цін на нафту й послаблення позицій Росії.

Для Росії собівартість нафти значно вища – називають суми на рівні 50 доларів за барель, водночас для саудівців вона може бути й 30, і навіть 20. Трамп, схоже, відчуває цю "больову точку" і рухається туди,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Водночас політична ситуація залишається непередбачуваною. Якщо Росія знову запропонує переговори з умовами, неприйнятними для Заходу, Трамп буде змушений реагувати, аби не втратити репутацію. У США вже лунають критичні голоси, зокрема серед республіканців, які вважають, що Путін "водить Трампа за ніс".