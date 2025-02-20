Мені соромно, – експосол США в Росії відреагував на заяви Трампа щодо Зеленського
- Дональд Трамп зробив різкі заяви на адресу Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором".
- Експосол США в Росії Майкл Макфол висловив сором за слова Трампа і наголосив, що Путін є справжнім диктатором.
Напередодні Дональд Трамп зробив кілька різких заяв на адресу Володимира Зеленського. На це відреагував експосол США в Росії, який заявив, що йому "соромно" за слова американського президента.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на колишнього посла США у Росії Майкла Макфола в інтерв'ю Суспільному.
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Як Макфол відреагував на слова Трампа щодо Зеленського
Журналісти запитали колишнього посла США у Росії, як він ставиться до заяв Трампа про те, що Зеленський – "диктор".
Як американцю, мені соромно за те, що він говорить. Я вважаю жахливим те, що він називає Зеленського диктатором – і при цьому ніколи не критикує Путіна,
– наголосив Макфол.
Він також назвав неправдивою інформацію про те, що у президента України рейтинг 4%, адже можна легко знайти опитування, які можуть це спростувати.
"Путін – диктатор, який перебуває при владі чверть століття, 25 років без будь-яких чесних виборів у Росії", – резюмував експосол.
Нагадаємо, що Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і стверджує, що 175 мільярдів доларів, які надали США Україні, зникли. Він також заявив, що Штати "успішно ведуть переговори про припинення війни з Росією".