Трамп не тиснутиме на Путіна зараз, але весною все може змінитись, – експерт із США

Дональд Трамп від початку свого другого президентського терміна погрожував натиснути на Володимира Путіна, якщо той не піде поступки щодо закінчення війни. Проте своїх обіцянок він не виконав.

Директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що може змусити президента США вжити жорстких дій проти Росії. Також сенатор-республіканець Ліндсі Грем після масованої атаки росіян вночі 3 лютого закликав Дональда Трампа надати Україні "Томагавки".

Як Трамп підіграє Росії?

Епштейн пояснив, що сподівався на початку президентської каденції Трампа, що Путін зрештою розлютить його і Білий дім почне вживати жорстких заходів проти Кремля.

Однак, на жаль, Трамп, на питання, хто найбільше заважає завершенню війни в Україні, назвав Володимира Зеленського, а не Путіна,

– підкреслив він.

Трамп зупинив військову допомогу з боку США для України. Хоча, на думку директора Renew Democracy Initiative, Джозеф Байден, попри те, що надав Києву підтримку у близько 170 мільярдів доларів, міг зробити набагато більше.

До слова. На думку головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень Івана Уса, Кремль, імовірно, має компромат на Дональда Трампа. У 1980-ті роки він бував у Радянському Союзі, і тоді Москва могла знайти важелі впливу на нього. За словами Уса, теоретично це могло дозволяти "тиснути на Трампа і схиляти до вигідних для Москви рішень".

Водночас Трамп переклав тягар допомоги України на європейські країни, які тепер мають закупати для неї зброю та техніку у США.

Але ж європейці ті кошти, що витрачають на військову допомогу, могли б надати на інші потреби Україні. На щастя, Сполучені Штати залишили надання розвідданих для української сторони. Проте немає гарантій, що це також раптово не буде зупинено,

– наголосив він.

Проте існує думка, що ближче до виборів у Конгрес, які мають відбутися у листопаді 2026 року, Трамп може змінити своє ставлення до Путіна. Адже частина і республіканців, і демократів переконана, що США мають сильніше тиснути на Кремль.

Є шанси, що Трамп не тиснутиме на Путіна зараз, але весною все може змінитись. Проте у США дуже рідко, коли виборчий процес пов'язаний із зовнішньою політикою,

– припустив Уріель Епштейн.

Проте, на його думку, Трамп може спробувати піти на такий крок, щоб відволікти американців від внутрішніх проблем. Можливо він зрозуміє, що навіть більшість виборців-республіканців підтримує саме Україну.

Яка роль Трампа у мирних перемовинах?