Експосол США чесно відповів, чи може Трамп "віддати Україну Путіну"

Дональд Трамп може відмовитися від розв'язання українського питання, але не робитиме цього. Він вже неодноразово заявляв, що здатний врегулювати війну, тож не віддаватиме Україну Росії. Якщо спільнимим зусиллями вдасться укласти договір, але Москва порушить його та візьме Україну під контроль, це буде величезною поразкою для нього.

Важливо також, що кілька тижнів тому Трамп взагалі назвав Росію противником США. Цілком логічно, що він не хоче, щоб вона перемогла Україну. Про це 24 Каналу сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст, наголосивши, що Трамп не може відмовитися від своїх слів, якщо хоче бути одним з найсильніших та найкращих американських президентів.

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Як проти американців може обернутися зупинення підтримки Україні

Експосол США припустив, що адміністрації Трампа може знадобитися 1 – 2 місяці, щоб прийти до того, що Україну треба підтримувати і давати більше військової допомоги для перемоги над Росією. Водночас американці можуть відкинути такий проєкт, але Гербст цього не очікує.

Це не тільки буде геополітичною помилкою для Трампа і катастрофою для України, а й для американських інтересів у Європі,

– додав він.

Трамп та його команда сподіваються, що він може добитися Нобелівської премії, якщо йому вдасться по-справжньому врегулювати російсько-українську війну. Вони розуміють, що якщо його дипломатія досягне договору, який Росія може потім порушити і взяти Україну під контроль, то це буде величезною поразкою для Трампа.

"Він міг би (відмовитися від розв'язання українського питання – 24 Канал), я не виключаю цієї можливості, але не очікую цього. Оскільки Трамп сказав, що може врегулювати цю війну. Він не раз виступав з цією заявою. Всі чекають цього від нього", – пояснив Джон Гербст.

Крім того, кілька тижнів тому Трамп вперше сказав, що Росія – противник США. Тому він навряд хоче дати ворогу американців перемогу.

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Чого очікував Кремль з приходом Трампа

На думку колишнього посла США, росіяни хотіли бачити Трампа новим президентом. Вони чекали певного покращення у відносинах США та Росії і відповідно зменшення підтримки для України. Проте очікування було фальшивим та неправильним.

За останні 10 – 12 місяців Трамп іноді страшенно критикував Україну та Зеленського. Але водночас він дав добро спікеру Джонсону надати останній пакет допомоги для України у квітні 2024 року,

– зазначив він.

Інші представники в його команді були навіть проти виділення цих коштів, попри позицію Трампа. Проте він сказав, що переживання України важливе для Америки.

"Тільки орієнтовно 6 тижнів тому Трамп сказав, що він не готовий залишити Україну, віддати її Росії. Ми знаємо, що елементи його підходу до світу вимагають справжніх поступок і з Україною, і з Росією", – підсумував Джон Гербст.