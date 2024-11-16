Поки атмосфера хороша, – Зеленський про розмови з Трампом

Володимир Зеленський розповів, що переговори між Україною і Росією можливі за умови сильної позиції Києва. Президент відповів на питання, чи Трамп дочекається та посприяє такій позиції.

24 Канал пише, що Володимир Зеленський сказав в ефірі "Українського радіо", що Україна робитиме все, що від нас залежить.

Дивіться також Є війна, є втома, – Зеленський про випадки СЗЧ

Що сказав Зеленський про розмови з Трампом

У нас була з ним дуже хороша зустріч у вересні (вересні 2024 року – 24 Канал). Позитивна, зрозуміла, аргументована з нашого боку. Базис, на якому ми стоїмо, він почув. Проти нашої позиції я нічого не чув,

– сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, він привітав Дональда Трампа з перемогою і тоді також була хороша розмова.

"Він сказав, що хоче завершити війну, але він хоче допомагати. І він – на стороні підтримки України, цінує нашу міцність, цілісність і сміливість. Тобто атмосфера поки що в наших розмовах була хороша. Подивимось далі", – запевнив український лідер.

Варто зауважити, що Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.

Володимир Зеленський сказав, що війна завершиться з командою, яка зараз очолить Білий дім, хоча точної дати немає.