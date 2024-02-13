"Вбиває своїх опонентів": Гейлі жорстко попередила Трампа щодо Путіна

Нещодавно кандидат на пост президента США Дональд Трамп обурив світ новою цинічною заявою. Він буцімто дозволить Росії "робити все, що та захоче". Конкурентка американського експрезидента уже попередила Трампа через його прихильність до Кремля.

Кандидатка від Республіканської партії Ніккі Гейлі наголосила, що Трамп дарма заявив про свою прихильність до Путіна. Вона попередила свого суперника щодо російського диктатора.

Дивіться також Скільки агентів Кремля ховається в Європарламенті: інтерв'ю з литовським євродепутатом

Путін вбиває своїх опонентів

Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп заявив, що НАТО буцімто було "розвалене", поки він не змусив членів Альянсу "заплатити".

За його словами, коли один з лідерів на невстановленій зустрічі НАТО запитав, чи будуть США захищати їх, якщо вони порушуватимуть свої зобов'язання, Трамп відповів, що скаже Росії робити "все, що завгодно".

Мовиться про країни, які не виконують свої "фінансові" зобов'язання. Коментарі Трампа викликали тривогу у Вашингтоні та деяких світових столицях.

Ніккі Гейлі заявила, що колишній президент Дональд Трамп зробив помилку, заявивши подібні тези.

Чи хочемо ми, щоб НАТО платило більше? Звичайно, хочемо. Але останнє, що ми збираємося робити, це ставати на бік бандита. Майте на увазі, Путін вбиває своїх опонентів. Це помилка Трампа – стати на бік Путіна, а не наших союзників,

– зауважила вона.

За її словами, США разом із союзниками повинні переконатися у тому, що Альянс досі міцний. Головною метою НАТО є забігання війни.

Ви подивіться на Росію зараз. Причина, чому люди повинні турбуватися про Україну, полягає в тому, що це проамериканська, волелюбна країна. Йдеться про запобігання війні. Йдеться про те, щоб зберегти альянс сильним,

– наголосила Гейлі.

Зауважимо, що Гейлі є останнім суперником Трампа у боротьбі за номінацію Республіканської партії у висуненні на пост кандидата на вибори президента, які відбудуться у листопаді 2024 року.

Деталі про обурливу заяву Трампа: коротко