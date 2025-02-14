Риторика Трампа шокувала: лідер США не відповів на вкрай важливе питання щодо України

Під час розмови із журналістами Дональд Трамп на питання, чи вважає він Україну повноцінним суб'єктом ймовірних перемовин з Росією, нічого не відповів. Це дуже несподівано і невідомо, що означатиме.

Аналітик Стокгольмського центру досліджень східної Європи Андреас Умланд розповів 24 Каналу, що Трамп вже неодноразово робив подібні скандальні заяви. Він нагадав про амбіції лідера США щодо Гренландії, Канади та Панами.

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Гучні заяви Трампа

Андреас Умланд підкреслив, що заяви Трампа, які шокували світ, зокрема щодо бажання купити, наприклад, Гренландію чи зробити Канаду 51 американським штатом, не варто сприймати буквально.

Це просто риторика. Я сподіваюсь, що це (відмова відповідати, чи є Україна повноцінним суб'єктом перемовин – 24 Канал) також просто слова і політика Трампа буде іншою. Однак те, що сказав лідер США та Піт Гегсет дійсно погано,

– зауважив він.

Нагадаємо, Глава Пентагону під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що повернення Україною всіх окупованих територій є нереалістичною метою, а затягування війни лише призведе до нових жертв. Він наголосив, що пріоритетом Дональда Трампа є припинення бойових дій і досягнення стабільного миру. Також Гегсет висловив сумніви щодо можливості вступу України до НАТО.

Дональд Трамп раніше також заявляв, що хоче повернути кошти, витрачені на допомогу Україні, використовуючи її рідкісноземельні ресурси. Він також припустив, що Україна може в майбутньому стати частиною Росії, що відповідає риториці Кремля. На ці слова вже відреагували в Москві, заявивши, що нібито "значна частина України хоче стати Росією".