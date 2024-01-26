Психологічний тиск: як Трамп застосовує його в побудові передвиборчої кампанії

Дональд Трамп переміг на праймеріз у штаті Нью-Гемпшир, чим закріпив свої позиції як основного кандидата на пост президента США від Республіканської партії. Все більше прореспубліканських американців переконуються, що саме він здатен привести їхню партію до перемоги.

Про це 24 Каналу розповів дипломат і експерт-міжнародник Руслан Осипенко. Він пояснив, що успіхи на праймеріз допомагають Дональду Трампу посилювати тиск на Республіканську партію та американських виборців.

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Що допомагає Трампу перемагати у праймеріз

Соціологічні опитування суттєво додають аргументів на користь перемоги Трампа у внутрішньореспубліканських передвиборчих перегонах. Експрезидент США вже виграв номінації в штатах Айова та Нью-Гемпшир, і це дозволяє йому зі ще більшим оптимізмом дивитися на ймовірний успіх своєї кампанії.

Коли ви кажете, що перемогли у Нью-Гемпширі й готуєтесь перемогти на праймеріз у Неваді, люди, які донатять на вашу передвиборчу кампанію, платитимуть саме вам, а не вашим конкурентам,

– зазначив експерт-міжнародник.

Фактично, це допомагає Трампу ствердити думку, що він є єдиним справжнім лідером Республіканської партії, за яким піде американський народ. І тепер частина республіканців починає думати, що Трамп поставив усе на карту на шляху до перемоги, і тепер його популярність може привести до влади і його партію.

Відповідно, навіть ті, хто раніше був досить критичним до експрезидента США, зараз перестали його критикувати. Відповідно, кожна нова перемога Трампа дозволяє йому посилювати тиск на Республіканську партію, виборців та лояльний до республіканців бізнес.

"Суспільство бачить, що Трамп є лідером, який ламає усі перепони, ідучи до своєї мети – президентського крісла. (І думає, що – 24 Канал) треба підтримати саме його, тому що він рішучий", – описав думки виборців Осипенко.

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