Поки голоси ще рахують: Зеленський та світові лідери почали вітати Трампа з перемогою
Підрахунок голосів на президентських виборах у США майже завершено. Володимир Зеленський та інші світові лідери вже почали вітати Дональда Трампа з переобранням.
Попри те, що офіційно результати ще не оголошені, Трампа починають вітати з перемогою. Про це повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Зеленський привітав Трампа з вражаючою перемогою на виборах
Як вітають Дональда Трампа
Володимир Зеленський привітав Трампа та пригадав зустріч з ним у вересні. Україна сподівається на рішучу підтримку президента США та обох партій.
Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом Президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах,
– написав Зеленський.
Допис Зеленського у соцмережі Х
Першими Дональда Трампа привітали з перемогою президент Сальвадору Наїб Букеле, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, канцлер Австрії Карл Нехаммер та президент Сербії Александар Вучич.
Наїб Букеле привітав Трампа ще до перших оголошень результатів в американських ЗМІ.
"Найбільший камбек в політичній історії США! Вітаю президента Дональда Трампа з його величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для світу!" – написав Віктор Орбан.
Згодом Трампа привітали президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.
Вітаємо президента Дональда Трампа. Готові працювати разом, як ми це робили протягом чотирьох років. З вашими переконаннями і з моїми. З повагою та амбіціями. Для більшого миру та процвітання,
– заявив Макрон.
"Ваше історичне повернення до Білого дому відкриває для Америки новий початок і підтверджує відданість великому альянсу між Ізраїлем та Америкою", – зазначив Нетаньягу.
47 президента США привітали прем'єр Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.