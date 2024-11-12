Хоче одного: яка ключова ідея Трампа щодо переговорів України з Росією

Дональд Трамп не раз заявляв, що зможе закінчити війну в Україні, коли стане президентом США. Західні ЗМІ прогнозували, що це станеться шляхом переговорів між Києвом та Москвою.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що це була ключова теза у риториці Трампа. Її можна розглядати не лише в контексті російсько-української війни, а як головну ідею зовнішньої політики нового президента.

Дивіться також "Почалися визначальні місяці у війні": чого чекати Україні далі

Чого хоче домогтися Трамп

Новообраний президент США намагається реалізувати ідею того, щоб всюди почалися переговори. Мовиться про всі війни у світі. Про це заявив сам Трамп у своїй промові одразу після перемоги на виборах.

Цікаво, що він не акцентував на тому, що це має бути справедливий мир, виграш для тих, хто постраждав від агресії, що агресора треба покарати. Трамп просто хоче зупинити війни, поставити у цьому питанні крапку й працювати далі,

– зауважив Олександр Краєв.

Йому потрібно показати своїм виборцям результат – на фронтах зупинилися бойові дії, а сторони вийшли на лінію розмежування. В його очах це нібито буде виконанням озвучених обіцянок. Тому Дональд Трамп підтримує проведення переговорів на будь-яких умовах. Таку саму тактику він використовує і щодо Ізраїлю.

Я не думаю, що для Трампа буде важлива мирна угода як така. Для нього важливий сам початок переговорів, який неможливий без припинення вогню. А раніше ми казали, що він хоче показати американцям, що всі перестали стріляти,

– підкреслив Олександр Краєв.

Це не означатиме, що Україна визнала окуповані території російськими, чи Росія вийшла з Криму. Це означатиме, що почався довготривалий процес перемовин, але на певний період діє режим припинення вогню. Такий варіант дуже нагадує формат Мінських перемовин, але без жодного контролю з боку Європи чи США.