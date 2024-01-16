Трамп перемагає на первинних виборах в одному зі штатів з рекордним відривом
Джерело:Reuters
У 2024 році у Сполучених Штатах Америки мають пройти президентські вибори. За попередніми результатами, в одному зі штатів головний опонент чинного президента США Джо Байдена – Дональд Трамп – має всі шанси перемогти.
Дональд Трамп лідирує на перших республіканських кокусах у штаті Айова. Він перемагає із рекордним відривом, що підкріплює його позицію як єдиного кандидата від республіканців.
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Трамп значно випереджає всіх
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс і колишня пані посол США в ООН Ніккі Гейлі боролися за друге місце. Після підрахунку 34% голосів Трамп отримав 51,9%. ДеСантіс – 20,7%, а Хейлі – 19%.
Що таке кокусиЦе одна з форм первинних виборів, на яких партії визначають кандидатів – фаворитів для участі у виборах президента США. Крім цього, обирають делегатів на великі партійні з'їзди, де влітку 2024 року затвердять свого кандидата.
Я відчуваю себе дуже бадьорим і сильним для нашої країни,
– зазначив Трамп.
Також у Нью-Гемпширі 23 січня відбудуться перші праймеріз. Саме вони та кокуси в Айові вважаються символічним початком президентських перегонів.
Кандидати приділяють величезну увагу перемозі в цих двох штатах саме тому, що вони задають тон подальшим виборам.
Понад 20 штатів можуть заборонити Трампу брати участь у виборах
- Документи, які опинилися у розпорядженні ЗМІ, свідчать, що понад 20 штатів можуть заборонити йому брати участь у виборах. Мовиться про виключення кандидатури Трампа з виборчих списків.
- Раніше відповідні рішення вже ухвалили у штатах Мен і Колорадо. Обидва штати аргументували це рішення 14 поправкою до Конституції США. Вона забороняє учасникам заколотів обіймати найвищі державні посади. Тим часом саме з Трампом пов'язані заворушення у Вашингтоні у ніч на 7 січня 2021 року.
- Сам Трамп на це жодним чином не відреагував.