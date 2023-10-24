Переплутав: Трамп назвав Орбана "лідером Туреччини"
Джерело:MeidasTouch
Колишній президент США Дональд Трамп переплутав двох політиків із різних країн. Мовиться про прем'єр-міністра Віктора Орбана та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
Колишній президент США Дональд Трамп під час передвиборчої промови в Нью-Гемпширі переплутав Орбана та Ердогана. Він назвав прем'єр-міністра Угорщини "лідером Туреччини".
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Раніше Трамп хвалив Орбана
Під час цієї промови колишній лідер Сполучених Штатів Америки назвав Орбана "одним із найсильніших лідерів у світі", а потім пояснив, що він "лідер Туреччини".
Є така людина, Віктор Орбан, хтось коли-небудь про нього чув?
– сказав Трамп.
Трамп додав, що Орбан має "фронт" з Росією. Водночас ні Туреччина, ні Угорщина не мають кордону з країною-агресоркою.
Раніше Трамп хвалив Орбана, який виступає проти міграції та прав ЛГБТК. Колишній президент США називає його стиль правління "неліберальною демократією".
Своєю чергою, Орбан був першим європейським лідером, який підтримав президентську кампанію Трампа 2016 року та закликав його "продовжувати боротьбу" після того, як проти нього висунули кримінальне звинувачення.
Дональд Трамп: останні новини
- Колишній президент США Дональд Трамп розповідав австралійському мільярдеру Ентоні Пратту про свої розмови з лідером України Володимиром Зеленським. Про це сам Пратт розповів у ході розслідування справи про "секретні файли". За його словами, Трамп ділився з ним інсайдерською інформацією про переговори з Зеленським. Також Трамп розповів деталі приватної розмови з лідером Іраку відразу після того, як США вдарили по силах, які підтримує Іран. Зокрема, експрезидент США нібито "ділився" тією інформацією, якої ще не було в публічному доступі.
- Юристка, яка співпрацювала із колишнім президентом США Дональдом Трампом, визнала свою провину у низці злочинів. Зокрема, вона втручалась у виборчий процес. Юристка Сідні Пауелл визнала свою провину у втручанні у виборчий процес. Крім цього, вона визначала себе винною у ще 5 злочинах. Відомо, що вона має відбути 6 років випробувального терміну, виплатити 6 тисяч доларів штрафу та написати особисті вибачення на адресу штату Джорджія та його мешканців. Крім цього, вона погодилася чесно свідчити під час майбутніх судових процесів.
- Трампа оштрафували за фото, яке він оприлюднив у соціальній мережі. На знімку була співробітниця суду. Колишнього президента США Дональда Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за публікацію фотографії співробітниці судді з лідером демократичної більшості у Сенаті Конгресу США Чаком Шумером. Фотографія була розміщена на сторінці Трампа в соцмережі Truth Social.