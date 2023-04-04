Трамп – під арештом до пред'явлення звинувачення, – CNN

Експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт до пред'явлення йому звинувачень перед початком суду в Нью-Йорку.

Як повідомляє видання, колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттену.

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Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців. Далі його доставлять до зали суду, де пред'являть звинувачення. Тобто, фактично це формальність.

Що відбуватиметься на суді

Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.

Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження, як от заборону певних публічних дій.

"Не можу повірити": реакція Трампа

Трамп – перший в історії експрезидент США, якому будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення.

Водночас у соцмережах Трамп уже відреагував на події, назвавши їх "сюрреалістичними".



"Це сюрреалістично, вони збираються заарештувати мене, неймовірно, що це відбувається в Америці", – написав Дональд Трамп.

До слова, попередньо адвокати Трампа виступили проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень. Також юристи заявили, що експрезидент добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту.

У чому звинувачують Трампа