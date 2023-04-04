Трамп – під арештом до пред'явлення звинувачення, – CNN
Джерело:CNN
Експрезидента США Дональда Трампа взяли під арешт до пред'явлення йому звинувачень перед початком суду в Нью-Йорку.
Як повідомляє видання, колишній президент Дональд Трамп прибув до офісу окружного прокурора Манхеттену.
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Очікується, що під час арешту у Трампа візьмуть відбитки пальців. Далі його доставлять до зали суду, де пред'являть звинувачення. Тобто, фактично це формальність.
Що відбуватиметься на суді
Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.
Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження, як от заборону певних публічних дій.Зверніть увагу! Трамп – перший в історії експрезидент США, якому будуть пред'явлені кримінальні обвинувачення.
"Не можу повірити": реакція Трампа
Водночас у соцмережах Трамп уже відреагував на події, назвавши їх "сюрреалістичними".
"Це сюрреалістично, вони збираються заарештувати мене, неймовірно, що це відбувається в Америці", – написав Дональд Трамп.
До слова, попередньо адвокати Трампа виступили проти задоволення запиту ЗМІ на трансляцію процесу пред'явлення обвинувачень. Також юристи заявили, що експрезидент добровільно здасться правоохоронцям та намагатиметься оскаржити кожен пункт обвинувального акту.
У чому звинувачують Трампа
- 30 березня суд Мангеттену висунув Дональду Трампу кримінальні звинувачення. Їхній зміст публічно не відомий.
- Водночас, за даними ЗМІ, справа стосується виплат грошей порноакторці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року. Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.
- Згодом порнозірці виплатили близько 130 тисяч доларів в рамках угоди про нерозголошення, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це все – кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до 4 років ув'язнення.
- Однак Трамп ці звинувачення відкинув та назвав "політичним переслідуванням".