У США розсекретять вбивства братів Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга: Трамп підписав указ

Дональд Трамп підписав указ про розсекречення документів щодо вбивств президента США Джона Кеннеді, сенатора Роберта Кеннеді та борця за громадянські права Мартіна Лютера Кінга–молодшого. Президент США збирався офіційно ухвалити це рішення ще під час своєї першої каденції.

Про це 24 Канал пише з посиланням на Bloomberg.

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Під час передвиборчої кампанії Трамп повторив, що бажає розсекретити документи про вбивства високопоставлених і відомих діячів США. Під час першого терміну перебування на посаді йому це не вдалося, адже розвідувальна спільнота просила тримати більшу частину секретних матеріалів в таємниці.

Тепер цей указ офіційно підписаний президентом Сполучених Штатів. Деталі наказу не публікуються, як і те, чи представляє воно загальне розсекречення подій.

Нагадаємо, 35 президента США Джона Кеннеді вбили 22 листопада 1963 року, в Далласі (штат Техас). У нього вистрелили з гвинтівки, коли він їхав вулицею у президентському кортежі разом з дружиною Жаклін.



У 1963 році вбили президента США Джона Кеннеді / Фото з відкритих джерел

У сенатора США і брата вбитого президента Роберта Кеннеді також стріляли з вогнепальної зброї. Від отриманих поранень він помер 6 червня 1968 року. Напередодні він виголосив промову про перемогу на попередніх виборах у штаті Каліфорнія.

Роберта Кеннеді застрелили з вогнепальної зброї / Фото з відкритих джерел

Американський правозахисник Мартін Лютер Кінг–молодший був також вбитий у 1968 році, 4 квітня, в штаті Теннессі. Відомо, що його вбив Джеймс Ерл Рей, якого після скоєного злочину заарештували в лондонському аеропорту Хітроу.

У США вбили правозахисника Мартіна Лютера Кінга–молодшого / Фото з відкритих джерел

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