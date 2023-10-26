Орбан натішитися не може: який подарунок прем'єр Угорщини отримав від Трампа

Прем'єр-міністр Угорщини не приховує, що підтримує Дональда Трампа. Напередодні він похизувався перед користувачами мережі подарунком від колишнього президента США.

У соціальній мережі Х, яка колись називалася твітер, Віктор Орбан виклав фото. На ньому можна побачити, який подарунок він отримав від Дональда Трампа.

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Орбан не може натішитися

Дивіться, що прийшло сьогодні з поштою. Дякую за підтримку, Дональде Трамп,

– написав Орбан.

У подарунок від Дональда Трампа він отримав червону кепку. На ній величезними літерами написано "TRUMP". А ще на дашечку можна побачити автографи. Ймовірно, серед них є також підпис колишнього президента США.



Трамп подарував Орбанові кепку / Фото з мережі X Віктора Орбана

Крім того, Дональд Трамп написав на картузі: "Віктор, ти молодець!"

Трамп і Орбан товаришують роками

Почнімо здаля. Віктор Орбан був першим європейським лідером, котрий у 2016 році підтримав президентську кампанію Дональда Трампа.

Тепер же він публічно підтримує колишнього президента США у кампанії 2024 року. Він також на боці Дональда Трампа у судових справах, які тривають проти нього.

Зауважимо, що Дональд Трамп раніше нахвалював Віктора Орбана. Ба більше, назвав його стиль керування державою "неліберальною демократією". Крім того, колишній президент США приймав угорського прем'єр-міністра у Білому домі у 2019 році.

Віктор Орбан щедрий на компліменти у сторону Дональда Трампа. Останній, за його словами, – "людина, яка може врятувати Західний світ і, можливо, все людство".

Тим часом Дональд Трамп нещодавно назвав Віктора Орбана лідером Туреччини. Він також додав, що він має "фронт" з Росією. Це коротко про Трампові знання географії та міжнародного політикуму. Адже ані Угорщина, ані Туреччина з країною-агресоркою кордонів не мають.

До слова, напередодні Віктор Орбан, у річницю початку угорської революції 1956 року, порівняв дії Брюсселя із діями Москви. На це різко відреагував верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель. Він наголосив, що ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.