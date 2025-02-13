"Гнила угода": у партії Шольца розкритикували домовленості Трампа з Путіним

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль розкритикував домовленості між Дональдом Трампом та Влідіміром Путіним. Він зазначив, що рішення, ухвалене без участі України та Європи, лише перенесе проблему на майбутнє.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на n-tv.

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Клінгбайль привітав той факт, що Трамп веде переговори з Путіним і намагається знайти дипломатичне вирішення війни в Україні.

Але те, що, схоже, задумав Трамп, буде гнилою угодою. Рішення через голову України і Європи – це не рішення,

– наголосив Клінгбайль.

На його думку, виключення Європи та України з переговорного процесу не вирішить проблем, а лише відкладе їх у майбутнє, а також посилить загрозу для безпеки Німеччини та всієї Європи.

"Європа, і так, Німеччина теж, повинна взяти на себе набагато більше відповідальності за це", – наголосив співголова СДПН.

Нагадаємо, що 12 грудня Дональд Трамп провів переговори з російським лідером Владіміром Путіним, після чого зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Згодом президент США охарактеризував ці розмови як "успішні".