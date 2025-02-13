І близько не капітуляція: політолог чітко роз'яснив, що готує Трамп для України

Телефонна розмова Дональда Трампа з Владіміром Путіним спричинила паніку не тільки в Україні, а у Європі. Втім, насправді причин для хвилювання немає, адже позиція президента США залишається такою, що була днем раніше.

Про це 24 Каналу сказав політолог Тарас Загородній. До того ж ця розмова навряд чи змінила позицію російського диктатора. Адже Кремлю не потрібні ніякі перемовини.

До теми Путін чекав на цей момент три роки: CNN проаналізував переговори Путіна та Трампа

Чого насправді Трамп хотів досягти розмовою з Путіним

Насправді Трамп хоче зупинки вогню по лінії розмежування, про що говорилося раніше. На думку політолога, історія з рідкісноземельними металами – це віртуальна торгівля, тому що невідомо чи має Україна взагалі ці метали у достатній кількості.

Трамп готує обґрунтування для власного електорату, чому він допомагатиме Україні. Нічого загалом не змінилося. Я не розумію, що за істерика нібито хтось готує комусь капітуляцію,

– мовив Загородній.

Трамп насамперед змушує європейців більше витрачати на оборону й ставати їх більш самостійними. Публікації про те, що начебто були досягнуті якісь домовленості спрямовані насамперед на Європу. Європейці одразу ж прокинулося й почали кричати, мовляв, ми теж маємо вступати в перемовини.

Чи готова Росія зупинити війну

В Інституті вивчення війни, проаналізувавши заяви речника російського диктатора Дмітрія Пєскова та заступника голови ради безпеки Росії Дмітрія Медведєва після розмови Путіна з Трампом, зробили висновок, що Кремль прагне диктувати свою волю Заходу й не зацікавлений у компромісі.

Водночас ексрадник президента США з національної безпеки Джон Болтон, який був за першої каденції Трампа, говорить про те, що у Кремлі зараз "п'ють горілку з горла", тому що фактично телефонний дзвінок Трампа до російського диктатора є капітуляцією перед Кремлем й в Москві це сприйняли, як велику дипломатичну перемогу.

Кремлю, зі слів політолога, не потрібні ніякі переговори. Путін як і раніше наполягає на своїх умовах. Однак Трамп не сказав, що готовий піти на поступки Росії. Поготів він не заборонив Україні, наприклад, бити по російській території, як натякала попередня адміністрація, мовляв, НПЗ – це цивільна інфраструктура, чи зняв санкції з Росії.

Звикайте до американського стилю епістолярного жанру – спочатку розповідати, як ти любиш людину, а потім дрібним шрифтом, як я тебе приб'ю, якщо ти не відповіси на любов,

– додав Загородній.

Він підсумував, що все залежить від України. Коли у США говорять, наприклад, що будуть вести перемовини з Росією, то Україна повинна штампувати ракети й бити по російській території. Тоді ми будемо керувати перемовинами.

До слова, одразу після розмови з Путіним президент США зателефонував Володимиру Зеленському. Лідер США зазначив, що його розмова з президентом України пройшла дуже добре. За словами Трампа, і Путін, і Зеленський хочуть миру.