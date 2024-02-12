Польщі корисно почути такі слова: політолог розібрав різкі заяви Трампа про НАТО

Колишній президент США Дональд Трамп, який хоче знову повернутися у Білий дім, продовжує робити скандальні заяви, зокрема, щодо НАТО. Цього разу він сказав, що Вашингтон може відмовитися від захисту деяких союзників по Альянсу у разі російського нападу.

Як би дивно не звучало, але ця провокативна заява Трампа вигідна для України. В етері 24 Каналу політолог Микола Давидюк назвав головний ризик антинатівських заяв Трампа.

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Партнерам треба мобілізуватися

Експрезидент США вкрай непередбачуваний політик, тому нині складного спрогнозувати, чого очікувати у разі його повернення у Білий дім. На думку політолога, якщо Трампу все ж таки вдасться вдруге стати президентом, то це буде його золотий час, однак малоймовірно, що Владімір Путін буде на коні.

Очільник Кремля гравець нижчого рівня, ніж колишній президент США. Трамп не хоче сісти до в'язниці, тому за будь-яку ціну намагається виграти на виборах. Зараз він закрутив навколо себе гру й чим вона завершиться знає тільки Бог,

– мовив Давидюк.

Він вважає, що вислови фаворита республіканців про НАТО лише передвиборчі заявив, які наразі не варто сприймати серйозно. Однак, сказавши під час виборчої кампанії декілька разів одне й теж, політик буде змушений реалізовувати свої слова, адже виборці хочуть бачити дій.

Варто уточнити, що під час виступу на передвиборчому мітингу у Південній Кароліні Трамп сказав, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого члена НАТО, який не платить "по рахунках" як частина військового альянсу. Він також засудив виділення великих обсягів фінансової допомоги іншим країнам.

А що погано, що ці країни платитимуть у скарбницю НАТО? "Зайцем" проїхати теж не вийде. Прийшла війна на континент – треба платити. До того ж ціни невисокі – 2% від ВВП,

– зауважив політолог.

Головний ризик антинатівських заяв Трампа у тому, що США можуть вийти з Альянсу, а також форма, у якій він це сказав. Звісно, такі вислови неприємно чути партнерам.

Якщо НАТО – це сім'я, то у ній токсичні відносини. Я думаю, що він лякає та грається, але це його стиль. Намагається показувати браваду. Для нас з одного боку, це розхитуюча історія, а з іншого – нехай партнери мобілізовуються,

– додав Давидюк.

У той час як Польща висипає українське зерно, сліпо не бачачи, що ворог вже на підступах, то, можливо, заяви, які повертають у реальність, потрібні.

Фермери не пропустили вантажівки з українським зерном до Польщі та висипали на дорогу частину зерна. За словами очевидців, з кожної вантажівки протестувальники висипали по 3 тонни зерна.

"Хоча я не підтримую те, що сказав Трамп, але до деяких країн такими заявами можна достукатися. Країни Балтії не в цьому переліку, але Польщі такі речі треба почути, адже те, що вони сьогодні роблять, це ще гірше за те, що говорить Трамп", – підсумував політолог.

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