Войовничі заяви Трампа: яка справжня мета захована за гучними заявами лідера США

Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо наміру взяти під контроль Гренландію та Панамський канал. Крім того, новообраний президент висловився і про Канаду, яка може стати ще одним штатом США.

Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун розповів 24 Каналу, що стиль лідерства та політичної комунікації Трампа завжди був дуже радикальним. Така різка риторика, на його думку, може мати якусь частину раціональності.

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Якими можуть бути аргументи Трампа

Максим Джигун припустив, що новообраний президент США може аргументувати свої заяви тим, що Гренландія начебто потрібна для того, аби обмежити Китай в судноплавстві, щоб створити додаткові системи сповіщення про можливу загрозу.

Щодо Канади менш зрозуміло. У Трампа є якась ідея, що навколо трьох океанів, які омивають країну, плавають військові китайські та російські кораблі, а це створює загрозу,

– зазначив він.

Панамський канал також у контексті Китаю може створювати загрози для Сполучених Штатів Америки.

Важливо! Трамп після оголошення про відставку прем'єра Канади Джастіна Трюдо заявив, що Канада має стати 51-м штатом США. Він пригрозив значними тарифами та висловив невдоволення недостатнім військовим потенціалом Канади, стверджуючи, що вона покладається на американську армію. У відповідь Трюдо категорично заявив, що Канада ніколи не стане частиною США.

Чому погрожує Трамп

На думку політолога, основна мета агресії та токсичної поведінки США полягає в тому, щоб змусити застарілі західні еліти прокинутись та працювати на повну потужність. Зокрема збільшувати витрату на оборону та нести більше відповідальності за власну безпеку.

Прихід Трампа точно струсить міжнародні відносини та призведе до адаптації до нових реалій. Але виникає питання, чи це потрібно робити методом територіальних погроз щодо інших держав? Воно залишається відкритим,

– підкреслив Максим Джигун.

Він зауважив, що такими діями Трамп підіграє Владіміру Путіну – його імперським амбіціям. Адже лідер США говорить, що хоче приєднання Канади та не виключає варіант силового захоплення Гренландії.

"Це небезпечна риторика, яка не личить людині, що прагне бути найсильнішим лідером демократичного західного світу", – додав політолог.