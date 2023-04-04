Трамп покинув залу суду після висунення обвинувачень: відома дата наступного засідання

Колишній президент США Дональд Трамп покинув залу суду після того, як йому висунули обвинувачення. Він не дав жодного коментаря і одразу ж відправився до свого кортежу.

Дональд Трамп не визнає себе винним. Формальний арешт із колишнього президента зняли.

Зверніть увагу Трампу пред'являють звинувачення: що відбувається у залі суду

Наступне засідання призначили на грудень

Дональд Трамп відмовився спілкуватися з журналістами, покидаючи залу суду в Нью-Йорку. З суду колишній президент вирушив на власному кортежі.



Трамп покидає залу суду / Фото WCBS

Тим часом суд призначив нову дату очного засідання, яке відбудеться аж через 8 місяців – 4 грудня 2023 року.

Після засідання суду адвокат колишнього президента США Тодд Бланш заявила, що його клієнт розчарований та засмучений через висунуті йому звинувачення. Свою провину Трамп заперечує, а адвокати мають намір боротися за зняття всіх звинувачень.

Дональда Трампа звинувачують у тому, що перед виборами 2016 року він через адвоката виплатив порнозірці Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, щоб вона мовчала про секс із ним десятьма роками раніше. Трамп та його адвокат оформили це як плату за юридичні послуги, а це у штаті Нью-Йорк вважається фальсифікацією звітності та карається у кримінальному порядку.

30 березня суд Нью-Йорка висунув колишньому президенту відповідні звинувачення. Проте Дональд Трамп відкинув такі звинувачення. На думку колишнього президента, суд проти нього – це "політичне переслідування".

Сьогодні, 4 квітня, Дональда Трампа взяли під арешт до пред'явлення йому звинувачень перед початком суду в Нью-Йорку, однак цей арешт був більше формальним. У залі суду Трамп відкинув усі 34 пункти звинувачень.