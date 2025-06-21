Про це пише 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що заявив Трамп

Один із кореспондентів заявив, що сенатор Ліндсі Грем і колишній держсекретар США Майк Помпео були в Україні, нібито "намагаючись спровокувати українців на продовження бойових дій".

Подивимося, як складеться. Але людям слід бути дуже обережними з тим, що вони говорять. Їм слід стежити за своїми словами, тому що це може мати для них серйозні наслідки,

– сказав Трамп.

Президент США заявляє, що на переговорах Росії і України спостерігається невеликий прогрес.

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Крім цього, Трамп заявив, що заслуговує щонайменше на 4 Нобелівські премії миру: за зусилля в Руанді, Конго, Сербії та у врегулюванні конфлікту між Індією і Пакистаном.

Водночас він сказав, що йому не вручають нагороду тільки тому, що її нібито отримують виключно ліберали.

Представники ЗМІ запитали президента США, чи турбує його, що в разі військових дій Іран або його проксі можуть здійснити теракти за кордоном.

"Ми завжди про це хвилюємося. Насправді, навіть зараз, коли ви розмовляєте зі мною, ви наражаєте себе на небезпеку. Чи усвідомлюєте це? Ви вже в зоні ризику. Напевно, мені слід звідси йти. Але саме ви, хлопці, дійсно в небезпеці", – відповів він.