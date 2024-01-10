До речі, НАТО мертве, – Трамп пояснив, що США "ніколи" не зроблять заради ЄС

Єврокомісар розповів про розмову Дональда Трампа з Урсулою фон дер Ляєн. Під час своєї каденції 45-й президент США зробив Євросоюзу важливе попередження.

Єврокомісар Тьєррі Бретон поділився деталями розмови колишнього президента США Дональда Трампа з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За його словами, ця бесіда відбулася у 2020 році на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Що наговорив Трамп

Зі слів Бретона, коли Трамп був президентом, він у приватному порядку сказав голові Єврокомісії, що США не прийдуть на допомогу Євросоюзу у разі військового нападу на ЄС. Сам єврокомісар стверджує, що теж був присутній на заході у Давосі. Він назвав цю зустріч напруженою.

До речі, НАТО мертве, і ми підемо, ми вийдемо з НАТО. І, до речі, ви винні мені 400 мільярдів доларів, тому що ви не заплатили, німці, те, що повинні були заплатити за оборону,

– процитував Бретон колишнього американського лідера.

Як пояснило видання, Бретон розповів цю історію 9 січня у Європейському парламенті. Згадуючи ту зустріч, єврокомісар назвав заяву Трампа "великим тривожним дзвіночком". Він припустив, що цей політик може повернути собі президентське крісло.

Що кажуть експерти про вибори президента США

Політолог зі США Раміз Юнус у розмові з 24 Каналом нещодавно зауважив, що не факт, що Трамп змагатиметься з Джозефом Байденом за президентське крісло. За його словами, більшість американців не хоче бачити обох політиків на посаді голови держави. Через це можуть з'явитися нові кандидатури.

Раніше американський громадський та політичний діяч й депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін пояснював, чому ще одна перемога Трампа на виборах може виявитися небезпечною. За його словами, цей політик з високою ймовірністю допоможе Владіміру Путіну. Він назвав Трампа любителем російських грошей та диктаторів.

Не так давно політолог Микола Давидюк зауважив, що ймовірне зняття Дональда Трампа з виборів не принесе Джозефу Байдену автоматичної перемоги. Стати новим президентом США може й хтось з інших кандидатів, а результати цих виборів вплинуть на російсько-українську війну.

, Тьєррі Бретон відповідає за промислову політику ЄС та оборонний порядок денний. Він наполягав на тому, щоб Євросоюз посилив свої можливості самооборони на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та закликав створити фонд на 100 мільярдів євро, щоб наростити виробництво озброєння.