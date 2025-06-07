Зеленський прокоментував слова Трампа, який порівняв війну з "бійкою дітей у парку"
- Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який назвав війну Росії проти України "бійкою дітей у парку", заявивши, що такі слова свідчать про нерозуміння масштабів трагедії.
- Президент України наголосив, що йдеться про війну, де Путін є вбивцею, який прийшов убивати дітей.
Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа, який назвав війну Росії проти України "божевільною бійкою двох маленьких дітей у парку". За словами президента України, такі заяви свідчать про нерозуміння масштабів трагедії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Зеленського для ABC News.
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Зеленський відреагував на заяву Трампа
У Володимира Зеленського запитали, чи вважає він, що Дональд Трамп розуміє реальні масштаби втрат і страждань України, коли порівнює війну з "бійкою дітей".
У відповідь глава держави пояснив, що це насправді стосується не лише Трампа.
Йдеться про будь-яку людину, яка не живе тут, яка знаходиться за тисячі кілометрів і не може повністю відчути цей біль. Ми не діти, які граються з Путіним на дитячому майданчику у парку. Він – вбивця, який прийшов у цей парк, щоб убивати дітей,
– наголосив Зеленський.
Нагадаємо, під час пресконференції з Фрідріхом Мерцом 5 червня Дональд Трамп порівняв Україну та Росію з двома дітьми, які б'ються, наче божевільні, і ненавидять одне одного. За його словами, він навів цю аналогію Владіміру Путіну під час учорашньої телефонної розмови.
Згодом на ці слова Трампа відреагували в Кремлі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що війна в Україні нібито є питанням майбутнього Росії. Водночас, за словами Пєскова, Росія не думає, що Трамп у такий спосіб намагається відмовитися від своєї посередницької місії.