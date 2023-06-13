Трамп прибув до суду в Маямі, де його одразу заарештували

Дональд Трамп прибув до суду в Маямі у справі про секретні документи. Там його формально арештували.

Справа стосується того, що 45 президент США міг неналежно поводитись з документами. Варто зазначити, що такий формальний арешт Трампа був вже у квітні 2023 року у справі про ймовірну виплату грошей порноакторці Стормі Деніелс під час його виборчої кампанії 2016 року.

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Що відомо про справу Трампа

Дональд Трамп 13 червня прибув до будівлі федерального суду міста Маямі, що у штаті Флорида.

Там його формально арештували у справі про неналежне поводження із секретними документами. Тобто Трампа взяли під варту та помістили під арешт. Це формальна процедура, яка передує оголошенню обвинувачень суддею.

На 45 президента США не вдягали наручників. Також не робили "фото для арешту", враховуючи його впізнаваність. Очікується, що судові пристави візьмуть електронні копії його відбитків пальців.

Видання зазначило, що очікують на те, що політик не визнає себе винним за жодним із 37 пунктів звинувачення.

Згодом журналісти повідомили, що Дональд Трамп не визнає себе винним у звинуваченнях щодо секретних документів. Його адвокат Тодд Бланш заявив судді: "Ми, безумовно, не визнаємо себе винними".

Окрім Трампа, у суді затримали, формально арештували, зняли відбитки пальців у Волта Науті.

Що відомо про справу Трампа