"Це краще, ніж мир за 24 години": що означає звернення до Росії від Трампа

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп стверджував, що завершить російсько-українську війну за 24 години. Після того, як він офіційно став президентом США, його позиція дещо змінилась, проте для нашої держави нова риторика може бути навіть вигіднішою.

Нещодавно Трамп звернувся до Владіміра Путіна із погрозою, що Росії необхідно укласти угоду про мир, адже якщо окупанти на це не погодяться, то у США підуть на конкретні кроки, щоб змусити це зробити. Експерт ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв розповів 24 Каналу, що така ситуація для України більш позитивна, ніж навпаки.

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Заяви Трампа про завершення війни

Олександр Краєв зауважив, що раніше розмови про завершення війни в Україні за 24 години були для нас набагато небезпечніші. Він пояснив це тим, що єдиний варіант швидкого завершення бойових дій пов'язаний із капітуляцією перед Росією.

Це означало б повну здачу українських інтересів, людей та ресурсів. Тому попередній план Трампа для нас був небезпечним,

– підкреслив він.

Добре, що Трамп і його команда говорять про довші терміни завершення російсько-української війни. Мовиться, що лише за пів року можна буде підготувати підґрунтя для перемовин.

Лише тоді можна буде говорити про якусь переговорну позицію та підхід до того, що відбувається. А те, що Трамп погрожує Путіну новими санкціями також є дуже логічним кроком,

– сказав Олександр Краєв.

За його словами, якщо Дональд Трамп хоче відновлювати нафтогазову промисловість США, то йому вигідно посилювати санкції проти нафтогазової промисловості Росії.

Це принесе йому більші прибутки та дозволить використати як геополітичний фактор у протистоянні Росії та Китаю.

Цікаво, президент Володимир Зеленський заявив, що діалог з Росією можливий лише після виходу її військ з території України, хоча б до лінії, яка була до повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що Україна прагне справедливих перемовин для завершення війни. Зеленський також зазначив, що миротворча місія за участі США могла б бути ефективнішою, оскільки європейські союзники не мають достатньо військового потенціалу для забезпечення перемоги України.