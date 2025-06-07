Ризики є, але він прихильний до України: чому Трамп погрожує Україні санкціями

Трамп пригрозив санкціями, однак не тільки Росії, а й Україні. Навряд чи американський президент буде застосовувати однакові обмеження до обох країн. Проте не виключено, що лідер США використовуватиме важелі тиску щодо України, аби все відбувалось так як він хоче.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, зазначивши, що у Трампа є досвід ведення переговорів і він вважає себе дуже вдалим перемовником.

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Як ймовірно діятиме Трамп щодо України та Росії

Президент Сполучених Штатів, як зауважив колишній очільник МЗС, хоче досягти припинення бойових дій і щоб воно було сталим. Однак найбільше він прагне, аби заслуги за мирне врегулювання війни отримав саме він.

"Він буде намагатися тиснути, але є доволі обережним з Кремлем і це пов'язано з тим, що для нього важливими є відносини з Росією, а це і майбутні переговори про стратегічну безпеку, контроль над стратегічним озброєнням, космос, розмови щодо Китаю", – озвучив Клімкін.

Зі слів ексміністра закордонних справ, нещодавня феноменальна українська операція "Павутина" з одного боку імпонує Трампу, оскільки дає йому можливість грати з важелями тиску на Путіна, а з іншого – Україні варто бути дуже обережною. Адже, як підкреслив Клімкін, подальші такого масштабу операції можуть порушувати плани Трампа.

Це дуже непроста мить для України, бо він може натиснути й сказати: "Окей, ви себе показали, а тепер затихніть, заспокойтеся і слухайте мене". Тому ризики для України є,

– наголосив Клімкін.

З його слів, вони не пов'язані з тим, що прямо зараз на голову Україні впадуть американські санкції. Цього ексміністр закордонних справ поки що не вбачає. Ба більше, він звернув увагу на те, що Трамп з симпатією публічно говорить про Україну.

Однак сподіватися на те, що Трамп врешті решт перейде на бік нашої держави, на думку колишнього очільника МЗС, не варто. Він і надалі буде грати роль футбольного рефері, буде тиснути і на Україну, і на Росію, але абсолютно асиметрично.

"Проблема тільки в тому, що відносини з Росією йому в перспективі потрібні, а стосовно України він каже, що в деяких аспектах починає бачити "додану вартість". Він не випадково на всіх попередніх переговорах згадував про підписану угоду (про корисні копалини), її перспективи", – зазначив Клімкін.

Цю угоду між США та Україною, зі слів Клімкіна, Трамп розцінює для себе як правильну політичну історію. Тож з одного боку ризики для української сторони існують, вони доволі серйозні, а з іншого – Трамп не збирається Україну прирівнювати до Росії та впроваджувати однакові санкційні обмеження.