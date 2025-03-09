"Це дуже різні місця": Трампа запитали, чи однаково він ставиться до України та Близького Сходу

Трамп дав інтерв'ю телеканалу FoxNews. Його зокрема запитали, чи однаково він ставиться до України та Близького Сходу, де точиться війна.

Трамп фактично не відповів на запитання, заявивши, що це надто різні ситуації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FoxNews.

Дивіться також "Ніхто не був жорсткішим, ніж я": Трамп зробив нову заяву про Путіна

Як Трамп ставиться до війн в Україні та Ізраїлі

Журналістка зазначила, що як Україна, так й Ізраїль були атаковані агресором. Вона запитала, чи сприймає ці дві країни Америка однаково, та чи однаково відноситься до обох агресорів у цих випадках.

Я вважаю, що це дуже різні місця, різні рівні сили, різні частини світу. Близький схід був під постійною атакою,

– зазначив Трамп.

Він зазначив, що тут ми говоримо про різні ситуації, про різні сили та частини світу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може не вижити "в будь-якому випадку" – з військовою допомогою від США чи без неї.