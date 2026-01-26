Колонка написана у співавторстві з Антоном Єрьоміним – засновником і лідером громадянської, позапартійної спільноти у Вашингтоні, яка зосереджена на правах людини, верховенстві права та демократичному майбутньому Росії.

США перейшли на сторону ворога

У нещодавньому інтерв'ю Дональд Трамп стверджував, що український народ підтримує його мирний план. Весь народ, крім однієї людини – Володимира Зеленського. Про це Андрій Піонтковський пише для Kyiv Post.

Поміркуйте, що це означає. Президент США публічно заявляє, що українці виступають проти власного обраного президента. Це не просто риторика. Це прямий, відкритий заклик до усунення легітимного уряду. Під час світової війни Америка фактично перейшла на бік ворога. Думаєте, це перебільшення?

Тоді подивіться на те, про що говорять та пишуть. Нещодавно опублікована доктрина національної безпеки США містить формулювання, які рік тому здалися б немислимими. Вона повторює аргументи, знайомі з радянської та пострадянської пропаганди, про "недемократичні уряди" у Західній Європі. В американському політичному документі це не стратегія – це ідеологія, імпортована з Москви.

Це більше, ніж просто слова. Це був шаблон для дій, і його логіка жорстока. Мета полягає в тому, щоб створити в Україні такий внутрішній хаос, щоб держава зламалася під вагою політичного тиску, ультиматумів, вимог президентських виборів та постійної психологічної війни.

Танки не мусять заходити до Києва, якщо Україну можна змусити розвалитися зсередини. Володимир Путін чинить військовий тиск зі Сходу за допомогою ракет та безпілотників. Трамп чинить політичний тиск із Заходу за допомогою дедлайнів та погроз. Обидва вимагають від України здати 20% Донецької області.

20% звучить як компроміс, поки не перевести це в географію. Ці 20% охоплюють Краматорськ і Слов'янськ, а також оборонну систему, яку Україна будує там з 2014 року. За нинішніх темпів Росії, прорив цих ліній силою вимагатиме тривалої кампанії. Добровільна здача цих ліній відкриє шлях вглиб України. Це не компроміс, а капітуляція.

Історична аналогія очевидна. У 1938 році Чехословаччина відмовилася від ключових укріплених позицій і припинила своє існування протягом кількох місяців. Коли Гітлер оглянув ці території, то сказав, що був вражений силою оборонних споруд.

Путін вимагає аналогічної поступки сьогодні, а Трамп надає політичну підтримку цій вимозі. Якщо Україна справді програє так рішуче, як наполягає кремлівська пропаганда, тоді виникає основне питання. Чому б не взяти ці міста силою? Навіщо тиск, переконання, шантаж? Заберіть їх, якщо можете.

Причина, чому вони цього не роблять, проста – вони не можуть.

За пропагандистським шумом ховається простіша реальність. Росія виснажує свої резерви. Ресурси скорочуються, людські ресурси виснажуються, а час працює не на користь Москви. Саме тому Кремлю потрібна "перемога" якомога швидше, поки не закрилося вікно.

Москва не врахувала двох подій

За цих обставин Трамп стає найціннішим політичним активом для Путіна. Він був цим активом протягом багатьох років, але зараз динаміка цього процесу досягла своєї найгострішої форми.

Доктрина національної безпеки, яка зображує Європу, а не Росію, супротивником. Щоденні публічні заяви, спрямовані проти України. Тиск, що чиниться особисто на Зеленського. Це вже не нейтралітет з дружнім підтекстом – це дедалі відкритіший союз з агресором.

Але Москва не врахувала двох подій.

По-перше, сподівання на внутрішню дестабілізацію в Україні не виправдалися. Українське суспільство консолідувалося, коли стало зрозуміло, що тиск надходить не лише зі Сходу, а й із Заходу.

По-друге, і це ще більш важливо, – Європа тверезіє.

Європейські лідери починають розглядати свою політику щодо України не як моральну підтримку далекої країни, а як пряме питання власної безпеки.

Європі сьогодні потрібен щит

Каталізатором стала заява російського генерала Андрія Картаполова, який нещодавно різко описав майбутнє Європи. Він сказав, що як тільки Росія досягне західного кордону України, Європа стане на коліна і благатиме про помилування. Цитата швидко поширилася європейськими ЗМІ саме тому, що вона усунула неоднозначність.

Зауважте Європа опинилася на розтяжці

Європейці зробили важкий висновок. Якщо вони дозволять розбити українську армію, якщо Краматорськ і Слов'янськ впадуть, і якщо Росія досягне західного краю України, то гроші, бюрократичні можливості та дипломатична мова не захистять Європу.

Єдина сила, яка зараз може зупинити цей розвиток подій, – це українські військові, які загартовані в боях та і мають досвід оперативної діяльності. Європі сьогодні потрібен щит, а Україна функціонує як цей щит.

Тиск з боку Конгресу та проукраїнські голоси всередині адміністрації змушують Трампа зберігати певні елементи підтримки України. Обмін розвідувальними даними триває на певному рівні, а європейські уряди, як і раніше, можуть купувати американську зброю, щоб передавати Україні.

По суті, послання Європі полягає в тому, щоб вони самі з цим розбиралися. Це не найкращий результат для України, але він залишається практичним.

Результат цієї битви сформує новий світовий порядок, у якому ми всі житимемо

Будь-яка спроба Трампа відкликати цю обмежену підтримку буде розцінена переважною більшістю американців як відкрита зрада та спровокує негативну реакцію всередині політичної системи США.

Це може мати реальні наслідки для Трампа, навіть у його власній партії. Багато республіканців підтримують продовження допомоги Україні та стверджують, що допомогу слід збільшити.

Час – це центральна змінна. Путін відчайдушно чіпляється за свою ілюзію "перемоги". Трамп чинить тиск за допомогою ультиматумів та дедлайнів. Зеленський тримає позиції, бо відступ зараз буде екзистенційним. Європейці дедалі більше розуміють, що якщо Україну змусять розвалитися, Європа протистоятиме Росії без єдиної доступної європейської армії, яка б могла поглинути наступальну міць Росії.

Результат цієї битви сформує новий світовий порядок, у якому ми всі будемо жити.

Це буде або світ, де демократії тихо придушуватимуть за згодою їхніх колишніх союзників, або світ, де достатня кількість дійових осіб все ще скаже "ні" злу і платить ціну, щоб його зупинити.