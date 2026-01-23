Чому Європі складно стати самодостатньою?

США штовхають Європу до більшої автономності – особливо це стосується сфери безпеки і оборони. Але є три виклики в процесі можливого набуття Європою більшої самодостатності. Про це пише Микола Бєлєсков.

Перший

Європі тут і зараз треба допомагати Україні певними категоріями озброєння, які виробляють лише США – перш за все перехоплювачами до різних систем ПРО і ППО. Це означає інвестиції в ОПК США, а не у власний ОПК. Тут Європі прийдеться шукати непростий баланс. Власне в грудні 2025 року представник США на міністеріалі НАТО вже сварив європейців, котрі не хочуть купувати зброю США як колись.

Другий

Європі для більшої автономності треба буде інвестувати сотні мільярдів чи навіть трильйонів доларів в ОПК – від науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і до масового виробництва.

Але в багатьох країн Європи ситуація із фінансами не те щоб добра – найкращий символ в цьому Франція. Вона давно говорить про автономність, але збільшувати боргове навантаження не дуже й може. Звичайно у Німеччини і Скандинавії все не так сумно, але інвестиції в ОПК треба балансувати із іншими запитами.

Третє і ключове

Це питання часу. Європі треба щонайменше 10 – 15 років системної політики на набуття реальної автономності. Цього часу в Європи нема.

Але в сукупності це все пояснює, як Європа обережно балансує між тим, щоб бути принциповою, але і не спалювати мости із США, яким би Трамп не був для них огидним.

Асиметрична залежність Європи від США в сфері безпеки в умовах дефіциту безпеки дається в знаки і підштовхує до цього акту балансування.

