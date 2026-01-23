Чому Європі складно стати самодостатньою?
США штовхають Європу до більшої автономності – особливо це стосується сфери безпеки і оборони. Але є три виклики в процесі можливого набуття Європою більшої самодостатності. Про це пише Микола Бєлєсков.
- Перший
Європі тут і зараз треба допомагати Україні певними категоріями озброєння, які виробляють лише США – перш за все перехоплювачами до різних систем ПРО і ППО. Це означає інвестиції в ОПК США, а не у власний ОПК. Тут Європі прийдеться шукати непростий баланс. Власне в грудні 2025 року представник США на міністеріалі НАТО вже сварив європейців, котрі не хочуть купувати зброю США як колись.
- Другий
Європі для більшої автономності треба буде інвестувати сотні мільярдів чи навіть трильйонів доларів в ОПК – від науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і до масового виробництва.
Але в багатьох країн Європи ситуація із фінансами не те щоб добра – найкращий символ в цьому Франція. Вона давно говорить про автономність, але збільшувати боргове навантаження не дуже й може. Звичайно у Німеччини і Скандинавії все не так сумно, але інвестиції в ОПК треба балансувати із іншими запитами.
- Третє і ключове
Це питання часу. Європі треба щонайменше 10 – 15 років системної політики на набуття реальної автономності. Цього часу в Європи нема.
Але в сукупності це все пояснює, як Європа обережно балансує між тим, щоб бути принциповою, але і не спалювати мости із США, яким би Трамп не був для них огидним.
Асиметрична залежність Європи від США в сфері безпеки в умовах дефіциту безпеки дається в знаки і підштовхує до цього акту балансування.
