У Зеленського відповіли, чому Трамп прагне видаватися проросійським

Дональд Трамп своїми гучними заявами щодо Росії та імовірного закінчення війни в Україні створює враження, що може домовитись з Владіміром Путіним. Однак нібито проросійські наративи президента США мають цілком прагматичне підґрунтя.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що Владімір Путін зі свого боку використовує лестощі щодо Трампа, щоб мати можливість проводити перемовини із США в Ер-Ріяді та Стамбулі. До слова, 27 лютого в Туреччині відбувся другий раунд переговорів Сполучених Штатів та Росії. Перемовини тривали понад шість годин і зачіпали проблеми роботи посольств.

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Тримає відкритим вікно можливостей

Подоляк спрогнозував, що далі відносини США та Росії зайдуть у глухий кут. Москва почне ображати Вашингтон. У Кремлі вже відверто говорять, що не приймуть жодних компромісів.

Зверніть увагу! Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров заявив, що зупинення бойових дій по лінії зіткнення не буде. Також він наголосив, що росіяни "не розглядають жодних варіантів" щодо введення на територію України європейських миротворців. Хоча Трамп говорив про те, що Путін нібито не проти миротворчих сил в Україні.

Довго перебувати в глухому куті США не можуть, тому що це буде обнуляти ініціативну репутацію Трампа, а він хоче мати результати. За словами радника глави ОПУ, для цього президент США має тиснути на Росію.

Йдеться не про санкції, а з одного боку – про нафтове ембарго, з іншого – про наростання ударів по території Росії, щоб показати, хто в домі хазяїн,

– наголосив він.

Хазяїн в домі він, а не Путін – тільки здається, що очільник Кремля на щось впливає, домінує, а Трамп посідає проросійську позицію. Трамп, на думку Подоляка, має максимально прагматичну позицію. Він хоче отримати на певному падінні Росії 3 речі:

монопольний доступ до її ресурсів;

практично монопольний контроль за цими ресурсами і за зовнішньою політикою в певний момент;

прагне повністю пронизати Росію.

Це його прагматичний підхід, тому що це дасть Трампу трильйони доларів прямої прибутковості. Він хоче зробити те, що Сполучені Штати давно хотіли, але вагались, тому що це глобальний політичний процес. Він хоче повністю взяти Росію під васальний контроль за мінімальну суму,

– підкреслив радник глави ОПУ.

Трамп тримає відкритим на певний час вікно можливостей для Росії для того, щоб, як зауважив Михайло Подоляк, заманити в пастку, отримати те, що йому потрібно, а після цього ультимативно вимагати щось.

На його думку, зараз Трамп не готовий жорстко говорити з Росією, тому що бачить перспективи отримати контроль над ресурсною російською базою. Тому Сполучені Штати в межах своєї стратегії наразі дотримуються концепту обережніше коментувати Росію.

Зазначимо, що політолог Ігор Рейтерович, коментуючи переговори США та Росії, вважає, що у сторін є суттєві розбіжності у баченні. Росія каже, що хоче завершувати війну по лінії розмежування, а Трамп зазначає, що це можливо і потрібно зробити. За словами Рейтеровича, росіяни "передають Трампу "привіт", натякаючи на те, що у них різні позиції, і Кремль від своєї не збирається відступати.