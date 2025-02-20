У Трампа будуть великі проблеми: чим для нього вже обернулися різкі заяви про Україну

Упродовж останніх двох днів від Дональда Трампа пролунав шквал критики щодо України та президента Володимира Зеленського. Лідер США звинувачував нашу державу у нібито розкраданні американських коштів та неможливості перемогти Росію.

Політичний експерт Андрій Городницький зауважив 24 Каналу, що є 2 причини для таких абсурдних і цинічних заяв Трампа. Всі вони стосуються його характеру та досвіду з минулого.

До теми "Капітуляція Америки та зрада союзників": як західні ЗМІ рознесли розворот Трампа до Путіна

Яку гру затіяв Трамп

На думку політичного експерта, перша причина поведінки Трампа – це те, що він дуже легко піддається впливу й маніпуляціям. Такі прецеденти траплялися ще під час його першої каденції. Наприклад, він говорив про вивід військ з Сирії, а потім кардинально міняв свою думку, поспілкувавшись з іншими політиками.

Трамп звик до радикальних висловлювань і не скупився на критику навіть теперішніх соратників. Так під час передвиборчої кампанії він висміював Марко Рубіо, який згодом став держсекретарем. Тому цілком ймовірно, що Трамп просто піддався на маніпуляції Росії після зустрічі у Саудівській Аравії.

Але я скоріше вірю в другу версію, яка говорить про те, що Трамп звик розв'язувати свої питання в агресивній, політичній манері. Він звик нівелювати свого супротивника прямими образами, або залякуваннями,

– підкреслив Андрій Городницький.

Але проблема в тому, що лідер США перетнув "червоні лінії". Тому що спілкуватися всередині Сполучених Штатів під час шоу – це одне. А говорити в такій манері до президента країни, яка воює у несправедливій та загарбницькій війні – зовсім інше.

Трамп допустив серйозну помилку

Президент США починає потрохи це розуміти, бо після заяв щодо України в його бік пролунала не менш різка критика, навіть від прихильників. Велика кількість республіканців, які підтримували Трампа, зараз починають заявляти, що він стає ворогом для американців. Демократи висловлюються ще жорсткіше й відкрито говорять про те, що очільник США перейшов на бік агресора.

Але навряд чи це справді так, бо американцям це не вигідно. Лише один штат Каліфорнія має такі самі економічні показники, як вся Росія. Тому припускати, що Трамп погодиться догоджати росіянам точно не варто.

Зараз Україні важливо не вступати у зайву полеміку та не посилювати конфлікт. Невдовзі шквал критики припиниться, тому варто продовжувати поглиблювати співпрацю та пояснювати, як все виглядає насправді,

– акцентував політичний експерт.

Трамп вже розуміє, що вчинив неправильно й бачить перші наслідки. Його рейтинги почали падати. Зафіксовано зниження підтримки щонайменше на 10 відсотків. Отже, американцям не подобаються такі дії президента. Зараз йому доведеться якось це компенсувати.

Він помилився в тому, що вирішив задобрити Росію і натиснути на Україну. А треба було зробити навпаки. І він реально цього не розуміє, тому в нього будуть великі проблеми,

– наголосив Андрій Городницький.

Зараз всі говорять про те, що війну не можна закінчити швидкими методами, як цього раніше хотів Трамп. Для того, щоб Путін погодився на умови, яких хоче Україна та весь демократичний світ, – його потрібно змусити силою.

Нагадаємо, президент США назвав Володимира Зеленського "диктатором" і похвалив "успішні переговори з Росією". Також він наполіг на проведенні виборів, тим самим повторивши наративи Кремля про нібито нелегітимність лідера України. Рейтинг Зеленського він оцінив у нібито 4%, хоча реальні цифри значно більші.

Президент України назвав закиди Трампа дезінформацією, яка надходить з боку Росії. Він навів опитування Київського міжнародного інституту соціології відповідно до якого Зеленському довіряють 57% українців.