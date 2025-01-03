Маску просто зносить дах: Трамп тримає його при собі лише з однієї причини

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп зблизився з Ілоном Маском. Відчувши все більше влади, мільярдер почав робити усе більше неоднозначних заяв про світових лідерів та їхні країни.

Маск часто переходить дозволені межі, однак не несе за це жодної відповідальності, адже формально не займає ніякої політичної посади. Політолог Олег Саакян в етері 24 Каналу висловив переконання, що вже зовсім скоро Трампу це набридне.

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Чому Трамп тримає Маска при собі

Американський мільярдер Ілон Маск вирізняється ексцентричними та популістськими заявами не лише про Україну. Нещодавно він образив президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, назвавши його "антидемократичним тираном", якому нібито має бути соромно. За його словами, лише партія "Альтернатива для Німеччини" може врятувати країну.

Коментар Маска пов'язаний з тим, що Штайнмаєр виступив проти зовнішнього впливу на німецькі вибори.

Незадовго після цього Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, закликавши провести нові вибори у країні.

Влада розбещує, а абсолютна влада абсолютно розбещує. Тим паче, коли за це ще й немає відповідальності, бо формально ти ніхто, – може просто зносити дах. Мені здається, на наших очах Маск не витримує перевірки "сп'янінням" від влади,

– пояснив Олег Саакян.

Ілон Маск опинився поруч з новообраним президентом США Дональдом Трампом та має на нього серйозний вплив. Зараз же мільярдер вирішив спробувати себе у ролі "великого стратега" та "геополітика".

"Не люблю прогнозувати, але, мені здається, що вже запущений процес конфлікту між Трампом і Маском. Вони приречені на те, щоб розсваритися повністю. Єдине, що тримає Маска і вплинуло на його зближення з Трампом, це те, що він єдиний в оточенні, хто не міг балотуватися на посаду президента", – зауважив політолог.

Трампу видається, що Маск не є для нього органічним конкурентом, ба більше, він фактично став "гаманцем" передвиборчої кампанії 45-го президента США. Так мільярдер став дуже наближеним до Трампа.

Втім це не зможе тривати довго. За словами політолога, Трампу доведеться продемонструвати, що він не є маріонеткою в руках Маска, а нові ексцентричні заяви останнього лише наближатимуть крах цих стосунків.