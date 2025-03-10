США ще можуть заподіяти Україні багато шкоди, – Кулеба
- Дмитро Кулеба підкреслив, що Україні потрібно навчитися виживати без американської допомоги.
- Кулеба зазначив, що Україні важливо підтримувати відносини зі США і намагатися уникнути шкоди, яку вони можуть їй завдати.
Дмитро Кулеба проаналізував непрості стосунки України та США. Дипломат вважає, що наша держава не становить для Америки "життєво важливого інтересу".
Ексміністр закордонних справ в інтерв'ю у волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка підкреслив, що Україні потрібно навчитися виживати без американської підтримки, передає 24 Канал.
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Що сказав дипломат
Дмитро Кулеба зазначив, що Трамп змінився з часу першої каденції. Україна очікувала від нього на бізнес-підхід. Вона вважала, що можна йому запропонувати хорошу угоду і переманити на свій бік. Втім, президент США несподівано зробив геополітичний розворот у бік Росії.
За словами дипломата, це вже інший Трамп, не той, якого усі знали у 2016 – 2019 роках. Тепер для нього бізнес – другорядний, а на першому місці – зміна світу. Трамп вважає себе не бізнесменом, а месією.
Кулеба зазначив, що Україні будь-що потрібно підтримувати відносини зі США. "Але є ще багато різної шкоди, які вони можуть нам заподіяти. Нам потрібно цього уникнути", – підсумував ексміністр.