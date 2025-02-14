Контакти щодо мирних перемовин будуть наступного тижня у Саудівській Аравії, – Трамп

Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо перебігу підготовки до мирних перемовин. Президент США вважає їх ефективними.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію Трампа.

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Що сказав Трамп про перебіг перемовин

За його словами, сторони "значно просунулися". А контакти щодо перемовин відбудуться у Саудівській Аравії наступного тижня.

Як і завжди, Трамп вдався до "миротворчої риторики", мовляв, слід закінчити жахливу війну. Але поки що не йдеться про його зустріч із Путіним.

Завтра зустріч у Мюнхені, а наступного тижня зустріч у Саудівській Аравії, не зі мною чи президентом Путіним, але з вищими посадовими особами. І Україна також буде частиною цього. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну. Ця війна – жахлива війна. Це жорстока, кривава війна, і ми хочемо її закінчити,

– висловився він.

Власне, саме Ер-Ріяд обговорювали як можливе місце для перемовин. Але поки що не було певності щодо місця і часу проведення зустрічей. Мовилося, що Путін і Трамп мають зустрітися в якійсь третій країні, а потім, можливо, у Росії чи навіть США.

Щодо України американський президент сказав: вона братиме участь у всіх перемовинах, які будуть з Росією. Але в ОП пояснили, що не говоритимуть з росіянами в Мюнхені.